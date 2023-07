Nachhaltige Gestaltung von Sozialunternehmen: Umfassender Leitfaden für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft (Bank f. Sozialwirtschaft).

Die Bank für Sozialwirtschaft (Sozialbank) hat den dritten Band ihrer Fachserie Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft veröffentlicht. In fünf Kapiteln erhalten Geschäftsführende aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft darin konkrete Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Transformation von Neu- und Bestandsbauten, zum ökologisch und sozial nachhaltigen Betrieb ihrer Unternehmen, zu verantwortungsvoller Unternehmensführung sowie zur digitalen Erfassung und Analyse ihrer Bemühungen.

„Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Gesundheits- und Sozialwirtschaft zu fördern, die sich den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft stellt. Dieser Leitfaden unterstützt Organisationen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und nachhaltige Praktiken in ihre Kernprozesse zu integrieren, um langfristig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten“, sagt Susanne Leciejewski, Geschäftsführung Beratung bei der BFS Service GmbH. „Der Leitfaden ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von Experten, Praktikern und Organisationen aus dem Gesundheits- und Sozialsektor. Gemeinsam haben sie ihr Wissen, ihre Erfahrung und bewährte Methoden zusammengetragen, um ein Werk zu schaffen, das als Kompass für eine nachhaltige Transformation dient und konkrete Antworten auf die Frage liefert: Was sind die größten Hebel, um Einrichtungen und Unternehmen nachhaltiger zu machen und wie legt man diese Hebel am besten um?“

Mit der Publikationsreihe „Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft“ nehmen die Sozialbank und ihre auf Beratung spezialisierte Tochtergesellschaft BFS Service GmbH die Rahmenbedingungen und Anforderungen an ein nachhaltiges Sozial- und Gesundheitswesen in den Blick. Auf Basis empirischer Erhebungen werden die strategischen und operativen Ansätze zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten in der betrieblichen Praxis und im Immobilienbestand untersucht und Handlungsoptionen abgeleitet. Die Bände eins und zwei sind im Juni 2022 und April 2023 erschienen. Band 4 befasst sich mit Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage von Stiftungen und sozialen Organisationen und erscheint im Herbst 2023.

Die Publikation „Nachhaltige Gestaltung von Sozialunternehmen“ kann kostenfrei unter www.sozialbank.de/bfs-nachhaltigkeitsreport-bd3 heruntergeladen werden.

Quelle: Bank f. Sozialwirtschaft, 31.07.2023