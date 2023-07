Großer Erfolg für die Krebsforschung in Nordrhein-Westfalen

Die Universitätsklinika Essen und Köln werden Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (Mediennachricht).

Nordrhein-Westfalen bekommt einen eigenen Standort des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT): Das von den Universitätsklinika Essen und Köln getragene NCT West zählt künftig zu den bundesweit sechs festen NCT-Standorten, wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung am

Donnerstag, 2. Februar 2023, bekanntgab. Nach dem mehrjährigen Aufbau wird das NCT West künftig dauerhaft von Bund und Ländern gefördert. Wichtige Voraussetzung für den großen

Erfolg war die vom Land unterstützte Gründung des Cancer Research Centers

Cologne Essen (CCCE) als standortübergreifendes Forschungszentrum.

Ministerpräsident Hendrik Wüst: „Ich gratuliere dem CCCE zur erfolgreichen

Bewerbung als dauerhafter Standort des NCT. An diesem Spitzenzentrum der

Krebsforschung in Nordrhein-Westfalen beschäftigen sich die Forscherinnen und

Forscher mit drängenden Fragen der Krebsmedizin. Dazu zählt insbesondere auch,

wie Menschen noch schneller und wohnortunabhängig von den Forschungsergebnissen

profitieren können. Das CCCE bietet in Nordrhein-Westfalen exzellente

Voraussetzungen dafür, betroffene Krebspatienten mit den neuesten

wissenschaftlichen Erkenntnissen vor Ort zu behandeln. Das entspricht unserem

Ziel, Forschung und Krankenversorgung so eng wie möglich zu verknüpfen – zum

Wohl der Patientinnen und Patienten.“

Wissenschaftsministerin Ina Brandes: „Tolle Nachrichten für den

Forschungsstandort Nordrhein-Westfalen! Es ist ein sehr großer Erfolg, dass die

Uniklinika Essen und Köln jetzt zum NCT gehören. Das zeigt: Nordrhein-Westfalen

ist spitze im Kampf gegen die Volkskrankheit Krebs. Das haben wir den

exzellenten Forscherinnen und Forschern an unseren Medizinstandorten zu

verdanken. Durch die dauerhafte Förderung werden nun weitere Fortschritte durch

neue und bessere Diagnoseverfahren und Therapien möglich. Davon werden sehr

viele Menschen profitieren.“

Die gemeinsame Bewerbung der Universitätsklinika Essen und Köln war im

September 2020 in einem Wettbewerb als Erweiterungskandidat ausgewählt worden –

in der anschließenden Konzeptentwicklungsphase konnte gemeinsam mit den beiden

bestehenden und drei weiteren ausgewählten NCT-Standorten das internationale

Gutachtergremium überzeugt werden. Der Ausbau des NCT zu einem der weltweit

führenden Zentren für angewandte Krebsforschung erfolgt im Zuge der „Nationalen

Dekade gegen Krebs“. Künftig wird das erweiterte NCT als Netzwerk bestehend aus

den Standorten Berlin, Dresden, Heidelberg, Südwest (Tübingen/Stuttgart mit dem

Partner Ulm), WERA (Würzburg mit den Partnern Erlangen, Regensburg und

Augsburg) sowie West (Essen/Köln) gemeinsam mit dem Deutschen

Krebsforschungszentrum (DKFZ) die klinische Erforschung neuer Diagnose- und

Behandlungsverfahren zum Nutzen von an Krebs Erkrankten auf internationales

Spitzenniveau führen. Bund und Länder planen, das NCT insgesamt im Endausbau

mit bis zu 98 Millionen Euro jährlich zu fördern.

Mit dem Ziel der landesweiten Vernetzung und Einbindung aller Potentiale in der

onkologischen Forschung sowie der universitären Spitzenmedizin ist das CCCE

über das Exzellenz-Netzwerk Krebsmedizin NRW mit weiteren Partnern verbunden.

Das CCCE befasst sich mit zukunftsweisenden Schwerpunktthemen, wie etwa der

medizinischen Datenwissenschaft, der translationalen Onkologie und der

computergestützten Krebsbiologie. Die Landesregierung fördert das CCCE als

exzellentes Krebsforschungszentrum von überregionaler Bedeutung seit 2020 mit

20 Millionen Euro.

Professor Dr. Martin Schuler, Direktor der Inneren Klinik (Tumorforschung) und

stellv. Direktor des Westdeutschen Tumorzentrum (WTZ) der Universitätsmedizin

Essen: „Wir sind sehr glücklich, dass der Vernetzungsgedanke für eine

verbesserte Krebsmedizin aus Nordrhein-Westfalen so erfolgreich auf die

Bundesebene übertragen werden konnte.“

Professor Dr. Michael Hallek, Direktor der Klinik I für Innere Medizin und des

CIO an der Uniklinik Köln: „Das erweiterte NCT wird die klinische

Krebsforschung in Deutschland stark beschleunigen. Es entsteht eine neue,

kraftvolle Kooperation der sechs NCT-Standorte, die als „ONE NCT“ auf Augenhöhe

und im Wettbewerb mit den großen Krebszentren der Welt neue Therapien und

Diagnoseverfahren entwickeln soll. Wir freuen uns, dazu aus dem NCT West einen

Beitrag zu leisten.“

Quelle: Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW (MKW)

Hintergrundinformationen zum NCT West

Die beiden Onkologischen Spitzenzentren der Universitätskliniken Essen und

Köln, das Westdeutsche Tumorzentrum (WTZ) Essen und das Centrum für Integrierte

Onkologie (CIO Köln), arbeiten seit 2018 im Rahmen des Cancer Research Center

Cologne Essen (CCCE) gemeinsam mit den medizinischen Fakultäten beider Häuser

daran, die anwendungsorientierte Krebsmedizin in NRW voranzutreiben. Mit

Fördermitteln des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW (MKW) wurden vor

allem die Einsatzmöglichkeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz

in der Onkologie ausgebaut. Dazu wurden bereits vier Professuren und vier

Nachwuchsgruppen an den Medizinischen Fakultäten in Köln und Essen sowie

jeweils eine Nachwuchsgruppe in Aachen und Bochum eingerichtet. Das Konsortium

nutzt sein einzigartiges Cluster führender Studiengruppen, Patientenkohorten

und umfassender Studienangebote für medikamentöse, chirurgische sowie

Strahlentherapien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der aktiven Beteiligung

von Patientenvertretern.

Heute (2. Februar 2023) hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung

(BMBF) die Erweiterung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) um

vier neue Standorte bestätigt, darunter Essen/Köln als „NCT West“. Gemeinsam

mit den bestehenden Standorten Heidelberg und Dresden arbeiten nun insgesamt

sechs NCT-Standorte mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) als „one

NCT“, um die klinisch-translationale Krebsforschung in Deutschland an die

internationale Spitze zu führen und insbesondere die Behandlungsergebnisse

sowie die Lebensqualität von Krebspatientinnen und -patienten zu verbessern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beteiligung von Patientinnen und

Patienten als Forschungspartner.

Im Rahmen des „Exzellenz-Netzwerks Krebsmedizin für NRW“ sind alle insgesamt

sechs Universitätskliniken mit dem „NCT West“ verbunden.

Quelle: Mediennachricht, 02.02.2023