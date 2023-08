Kartellamt stimmt geplanter Fusion der Unnaer Krankenhäuser zu (Pressemitteilung).

In den derzeit absolut außergewöhnlichen Tagen gibt es ganz aktuell eine ausgesprochen gute Nachricht. Das Bundeskartellamt hat gestern der Fusion von Katharinen-Hospital und EK Unna vorbehaltlos zugestimmt. Damit ist der Weg für die Unterzeichnung des Konsortialvertrages, der eine

Verbindlichkeit für die wichtigsten nun folgenden gemeinsamen Schritte

darstellt, durch die Aufsichtsgremien der beiden Häuser frei. Im Sommer kann

der neue Gesellschaftsvertrag unterschrieben werden, so dass das neue

Christliche Klinikum Unna (CKU) spätestens zum 1. August seine Arbeit aufnehmen

wird. Formal wird der Zusammenschluss von Katharinen-Hospital und EK Unna im

Übrigen rückwirkend zum 1. Januar 2020 wirksam.

Insgesamt ist die Nachricht aus dem Kartellamt eine der entscheidenden auf dem

gemeinsamen Weg der beiden Unnaer Krankenhäuser. Dieser hatte insgesamt vor

Jahren mit ersten Gesprächen sowie der späteren Bekanntgabe der Fusionspläne im

November 2018 begonnen.

Nach den vielen vorbereitenden Arbeiten stimmt die jetzt erfolgte, zwingend

notwendige Freigabe durch das Bundeskartellamt sehr positiv. „Ein Dank geht an

die Vertreter unserer Aufsichtsgremien, die mit viel Vertrauen aufeinander

zugegangen sind. Zudem haben viele Kolleginnen und Kollegen an vielen Stellen

diese Entwicklung hochengagiert mit vorangetrieben. Auch dafür: Herzlichen

Dank“, so Stiftungsvorstand Dr. Dietmar Herberhold (EK Unna) und

Geschäftsführer Christian Larisch (Katharinen-Hospital). Die weitere Umsetzung

der nun anstehenden Fusionsschritte werden die beiden Krankenhäuser jetzt

sukzessiv verfolgen. Für die insgesamt rund 1900 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der beiden Krankenhäuser wird bei der Fusion der soziale

Besitzstand gesichert sein.

Gleichwohl gilt die Haupt-Aufmerksamkeit der aktuell sehr angespannten

Situation rund um die COVID-19-Thematik. Hier gilt es zunächst ganz intensiv,

alle Vorbereitungen in beiden Häusern zu treffen, um die beste

Patientenversorgung zu ermöglichen.

Quelle: Pressemitteilung, 27.03.2020