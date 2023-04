Klinikum Stuttgart: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen neun Angeschuldigte

Staatsanwaltschaft erhebt weitere Anklage im Zusammenhang mit Vorgängen in der ehemaligen Auslandsabteilung des Klinikums Stuttgart (Staatsanwaltschaft Stuttgart).

Kurzbeschreibung: Die Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit den Vorgängen um die ehemalige Auslandsabteilung des Klinikums Stuttgart in den Jahren 2012 bis 2015 gegen neun Angeschuldigte unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs, der Untreue sowie teilweise auch wegen Bestechlichkeit und der

Bestechung ausländischer Amtsträger am 07.03.2023 Anklage zum Landgericht -

Wirtschaftsstrafkammer - Stuttgart erhoben.

Bei den neun Angeschuldigten, fünf Männer im Alter zwischen 53 und 74 Jahren

und vier Frauen im Alter zwischen 35 und 60 Jahren, handelt es sich um

ehemalige Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung des Klinikums

Stuttgart sowie den seinerzeit zuständigen Bürgermeister der Landeshauptstadt

Stuttgart. Ihnen wird im Wesentlichen vorgeworfen, im Rahmen eines Projektes

zur Behandlung libyscher Kriegsverletzter am Klinikum Stuttgart Straftaten zum

Nachteil des Klinikums Stuttgart und/oder des libyschen Kostenträgers begangen

zu haben. Alle Angeschuldigten, bis auf den 74-Jährigen, sollen zudem im Rahmen

eines weiteren Projektes zur Entwicklung und Verbesserung der medizinischen

Leistungen des Al Razi-Krankenhauses für Orthopädie in Kuwait ebenfalls

Straftaten zum Nachteil des Klinikums Stuttgart und/oder des kuwaitischen

Gesundheitsministeriums begangen haben.

Im Projekt zur Behandlung libyscher Kriegsverletzter sollen die vom libyschen

Kostenträger dem Klinikum Stuttgart als Vorkasse ausschließlich zur

medizinischen Behandlung zur Verfügung gestellten Gelder in Höhe von insgesamt

über 18 Millionen Euro in erheblichem Umfang zweckentfremdet worden sein,

nämlich zum einen durch rechtsgrundlose Zahlung von Provisionen für die

Vermittlung des Projektes – insoweit sind zwei gesondert verfolgte Personen

u.a. hierfür bereits am 04.03.2022 durch das Landgericht Stuttgart

rechtskräftig zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden – und zum anderen

durch Bezahlung angeblich erbrachter Dienstleistungen von Dritten, obwohl dies

nicht mit dem libyschen Kostenträger vereinbart worden war und daher – wenn

überhaupt – vom Klinikum Stuttgart selbst hätte bezahlt werden müssen.

Diese unberechtigte Verwendung der Gelder soll anschließend gezielt vor dem

libyschen Kostenträger verheimlicht worden sein, indem diese Ausgaben als

vermeintliche medizinische Behandlungskosten oder als frei erfundene

Behandlungszuschläge ausgewiesen wurden. Dieser Täuschungsversuch schlug im

Ergebnis aber fehl, da eine medizinische Controllerin der libyschen Botschafter

in Berlin die vom Klinikum Stuttgart vorgelegten Rechnungen nicht akzeptierte

und stattdessen Strafanzeige erstattete.

[...]

Quelle: Staatsanwaltschaft Stuttgart, 30.03.2023