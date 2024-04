Luther berät Mehiläinen und Dalberg Klinik bei Expansion im deutschen Gesundheitsmarkt (Pressemitteilung).

Die Dalberg Klinik GmbH, eine Konzerngesellschaft der finnischen Mehiläinen Oy, hat das MVZ Westpfalz, das MVZ International Rehab Westpfalz und das MVZ Radiologie Westpfalz erworben. Bei der gesamten Transaktion wurde Mehiläinen vom Health Care & Life Science-Team der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft

rechtlich begleitet.

Hintergrund

Mit dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der MVZ Westpfalz GmbH, der MVZ

International Rehab Westpfalz GmbH und der MVZ Radiologie Westpfalz GmbH hat

die Dalberg Klinik GmbH nicht nur ihr Expansionsvorhaben in kürzester Zeit

umgesetzt, sondern auch ihr Produktportfolio an Gesundheitsdienstleistungen

erneut erweitert. Die drei Unternehmen sind Betreiber von medizinischen

Versorgungszentren, die das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum

der HNO, Chirurgie, Anästhesie, Radiologie und Orthopädie sowie eines eigenen

OP-Bereichs abdecken.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 02.06.2022