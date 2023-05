Mitglied der Konzerngeschäftsführung verlässt das Augustinum

Mitglied der Konzerngeschäftsführung der Augustinum-Gruppe wechselt in die Leitung eines anderen Sozialunternehmens (Mediennachricht).

Dr. Johannes Rückert, Mitglied der Konzerngeschäftsführung des Augustinum und operativ unter anderem für die bundesweit 23 Augustinum Seniorenresidenzen verantwortlich, verlässt das Unternehmen Ende August auf eigenen Wunsch, um in die Leitung eines anderen Sozialunternehmens einzutreten.

Geschäftsführer Johannes Rückert verlässt das Augustinum zu Ende August. Johannes Rückert war 2010 zum Augustinum gekommen, 2011 wurde er in die

Geschäftsführung der für die Seniorenresidenzen zuständigen Collegium

Augustinum gGmbH berufen, später in weitere Tochterfirmen der Augustinum

Gruppe. 2017 wurde er zudem Mitglied der Konzerngeschäftsführung der Augustinum

gGmbH.

Das Augustinum ist mit seinen bundesweit 23 Residenzen nach eigenen Angaben

Marktführer im gehobenen Seniorenwohnen. Weitere Unternehmensbereiche der

Augustinum Gruppe sind unter anderem stationäre Pflegeeinrichtungen, die

Augustinum Klinik München sowie zahlreiche Einrichtungen für Menschen mit

Behinderungen, Schulen und Internate für Kinder und Jugendliche mit besonderem

Förderbedarf. Das Augustinum ist gemeinnützig und Mitglied im Diakonischen Werk

der evangelischen Kirche. Die Augustinum Gruppe zählt bundesweit mehr als 5.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erlöst einen Jahresumsatz von rund 400

Millionen Euro.

