Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Helios Kliniken GmbH (Presseaussendung).

Zum 1. Februar 2022 wird Robert Möller (54), bisher Regionalgeschäftsführer der Region Süd, neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Helios Kliniken GmbH. Er folgt auf Dr. Francesco De Meo, der diese Funktion seit Herbst 2020 zusätzlich zu seiner Rolle als CEO der internationalen Holding Helios Health ausübt und sich künftig wieder voll

auf das länderübergreifende Management und den internationalen Ausbau des Geschäfts von Helios konzentrieren wird.

Robert Möller, selbst Facharzt für Innere Medizin, wird auch die Verantwortung

für alle Bereiche mit medizinischem Schwerpunkt übernehmen. Der bisher

zuständige medizinische Geschäftsführer Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann

scheidet auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung der Helios Kliniken aus.

Die Geschäftsführung bildet somit künftig ein Quartett: Neben Robert Möller

sind dies Corinna Glenz (Personal, Compliance und Internes Kontrollsystem),

Enrico Jensch (Operatives Geschäft, Ambulante Versorgung und Neue

Geschäftsmodelle, Recht, Versicherungen und Risikomanagement) und Jörg Reschke

(Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, IT und Einkauf).



Deutschland ist und bleibt einer unserer Kernmärkte. Daher freue ich mich, dass

ich die Führung von Helios in Deutschland in die kompetenten Hände eines so

erfahrenen Managers wie Robert Möller übergeben kann.

Dr. Francesco De Meo, CEO der Helios Health

Geschäftsführer Medizin Andreas Meier Hellmann

Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann scheidet zum 31. Januar 2022 auf eigenen

Wunsch aus der Helios Geschäftsführung aus.

„Ob digitale Plattformen, telemedizinische Angebote oder Beratungsleistungen:

Wir werden unsere Aktivitäten rund um den Globus weiter ausbauen und die

Wachstumschancen ergreifen, die sich uns weltweit bieten. Dieser Aufgabe möchte

ich mich künftig wieder mit ganzer Kraft und voller Aufmerksamkeit widmen.

Kenner des deutschen Marktes und unseres Unternehmens. Und er vereint in seiner

Person medizinisches und betriebswirtschaftliches Know-how. Damit bringt er

beste Voraussetzungen mit, unser Geschäft in Deutschland durch herausfordernde

Zeiten in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen und unser Angebot für

die Gesundheitsversorgung der Menschen weiter zu verbessern,“ sagte Dr.

Francesco De Meo. „Unser großer Dank gebührt Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann

für die hervorragende Zusammenarbeit und sein außerordentliches Engagement. Die

gesamte Geschäftsführung hat in den letzten Jahren bei allen wichtigen

Entscheidungen von seiner hohen medizinischen Expertise profitiert. Gerade auch

in Pandemiezeiten war er ein unverzichtbarer und besonnener Berater, den wir

alle sehr schätzen. Ich wünsche ihm im Namen aller Kolleginnen und Kollegen für

seine Zukunft alles erdenklich Gute.“



Ich freue mich auf diese neue, sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Es ist ein

großer Ansporn, Deutschlands größten Klinikbetreiber führen und gemeinsam mit

meinen Kolleginnen und Kollegen weiterentwickeln zu dürfen.

Robert Möller, ab dem 1. Februar neuer Helios CEO

Robert Möller sagte: „Nach spannenden, ereignisreichen und sehr schönen Jahren

in der Region Süd freue ich mich nun auf diese neue, sehr verantwortungsvolle

Aufgabe. Ich sehe ihr mit einer Portion Respekt, aber auch mit viel Vorfreude

entgegen. Schließlich ist es ein großer Ansporn, Deutschlands größten

Klinikbetreiber führen und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen

weiterentwickeln zu dürfen. Unser Anspruch ist nicht weniger, als den sich

abzeichnenden Umbruch im deutschen Gesundheitswesen konstruktiv mitzugestalten,

mehr noch, im Interesse unserer Patientinnen und Patienten Schrittmacher für

die Modernisierung zu einer durchlässigeren und bedarfsgerechten

Gesundheitsversorgung zu sein. Unsere hervorragende Position im deutschen

Krankenhausmarkt ist eine sehr gute Grundlage dafür. Darauf möchte ich

gemeinsam mit meinen mehr als siebzigtausend engagierten Kolleginnen und

Kollegen bei Helios aufbauen.“

Robert Möller kam 2014 zu Helios, wo er bis 2017 Klinikgeschäftsführer im

Helios Hanseklinikum Stralsund war. Nach einem kurzzeitigen Wechsel zum

Klinikträger Ameos kehrte er 2019 zu Helios zurück und übernahm die

Regionalgeschäftsführung der damaligen Region Mitte. Seit der Zusammenlegung

der Regionen Mitte und Süd im Jahr 2020 verantwortet er als

Regionalgeschäftsführer diese neue Region Süd. Der ausgebildete Bankkaufmann

arbeitete zunächst einige Jahre in der Stadtsparkasse Flensburg, bevor er das

Studium der Humanmedizin aufnahm. Nach verschiedenen ärztlichen Stationen in

der Asklepios Klinik Wandsbek und einem berufsbegleitenden Masterstudium Health

Care Management an der Fachhochschule Lübeck wechselte er 2005 in das

Krankenhausmanagement, war parallel aber weiterhin ärztlich tätig. Es folgten

verschiedene Positionen in der Verwaltung von Asklepios in Hamburg sowie im

Krankenhaus Groß-Sand in Hamburg und im Johannes Wesling Klinikum in Minden.

Quelle: Presseaussendung, 12.01.2022