Neues KIT-Zentrum für Gesundheitstechnologien startet (Pressemeldung).

Das Zentrum „Health Technologies“ (KIT-HealthTech) soll den digitalen Wandel von Medizintechnologien, personalisierter Medizin und Patientenversorgung vorantreiben Im neuen KIT-Zentrum „Health Technologies“ wollen Forschende gemeinsam mit Studierenden und der Gesellschaft unter anderem die

Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung vorantreiben. (Foto: Markus Breig, KIT)Markus Breig, KIT Im neuen KIT-Zentrum „Health Technologies“ wollen Forschende gemeinsam mit

Studierenden und der Gesellschaft unter anderem die Digitalisierung in der

Gesundheitsversorgung vorantreiben. (Foto: Markus Breig, KIT)

Die Digitalisierung wirkt sich nicht nur auf das Privat- und das Arbeitsleben

aus, sondern sie beeinflusst und verändert auch die gesamte

Gesundheitsversorgung. Um einen nachhaltigen und medizintechnischen Fortschritt

zum Erhalt der Gesundheit zu erreichen, müssen künftig Bürgerinnen und Bürger

mit Ärztinnen und Ärzten sowie Forschenden immer stärker zusammenarbeiten. Um

diesen Transformationsprozess zu fördern, startet am Karlsruher Institut für

Technologie (KIT) das Zentrum „Health Technologies“ (KIT-HealthTech). Ziel ist

es, digitale und technologische Lösungen für Medizinprodukte aus der

Perspektive und zum Nutzen der Gesellschaft zu entwickeln und sich auf ihre

medizinischen Bedürfnisse zu konzentrieren.

Künftig wird sich der Ort der ärztlichen Versorgung mithilfe von E-Health,

Telemedizin und Wearables zunehmend von den Arztpraxen und den Kliniken zu den

Patientinnen und Patienten nach Hause verlagern. Dies verlangt neue, digitale

und innovative Technologien und Infrastrukturen. Im neuen KIT-Zentrum „Health

Technologies“ arbeiten mehr als 153 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

des KIT aus verschiedensten Disziplinen wie der Medizintechnik, der additiven

Fertigung, der Robotik, den Lebenswissenschaften sowie den Datenwissenschaften

eng zusammen, um die Forschung auf diesem Gebiet zu beschleunigen.

„Mit dem neuen Zentrum greifen wir die Bedarfe der Bevölkerung und des

Gesundheitswesens aktiv auf. Der stetige Wandel, etwa im Bereich der

Digitalisierung oder der Robotik, bietet uns dabei viele neue Möglichkeiten“,

sagt der Präsident des KIT, Professor Holger Hanselka. „Die umfassenden

Kompetenzen unserer Forschenden helfen dabei, Fachdisziplingrenzen zu

überwinden, um das Gesundheitswesen der Zukunft zu gestalten, zu entwickeln und

zu etablieren.“

„Die breit gefächerte Expertise und die vielfältigen Aktivitäten am KIT bilden

die Basis, um koordiniert das Thema Health Technologies auszubauen“, so

Professor Oliver Kraft, Vizepräsident für Forschung am KIT. „Dabei wollen wir

vor allem Grundlagenforschung in verschiedenen Gebieten mit den Anwendungen in

den Gesundheitstechnologien verbinden. Wir gehen damit auf die Bedarfe einer

älter werdenden Gesellschaft ein, ergänzt um moderne und neue Angebote für ein

forschungsorientiertes Studieren.“

Disziplinübergreifende Zusammenarbeit bringt Forschung voran

„Um erfolgreiche digitale und technologische Lösungen für unsere zukünftigen

globalen Gesundheitsherausforderungen zu entwickeln, benötigen wir nicht nur

umfassende Technik- und Gesellschaftskompetenzen. Wir arbeiten außerdem eng mit

Kliniknetzwerken, Krankenkassen und Zulassungsbehörden zusammen“, ergänzt

Professorin Andrea Robitzki, verantwortliche Bereichsleiterin für das

KIT-Zentrum Health Technologies am KIT. „Unsere Vision ist, dass Patientinnen

und Patienten sowie Bürgerinnen und Bürger der Region direkt mit Ärztinnen und

Ärzten und Kliniken sowie anderen Akteuren des Gesundheitswesens im Großraum

Karlsruhe interagieren. So wollen wir ein einzigartiges Ökosystem schaffen.“

Die Forschenden aus fast allen Zentren, Bereichen und Fakultäten des KIT

bringen ihre disziplinübergreifende Expertise in drei Themenfelder ein:

Technologie für Präzisionsmedizin, ganzheitliche und individualisierte

Versorgung für Patientinnen und Patienten sowie digitale Gesundheit. Darin

arbeiten sie etwa an humanoider Robotik, Exoskeletten,

Beschleunigertechnologien für Strahlendiagnosesysteme, Biomaterialien,

Präzisionsmedizin für eine personalisierte Therapie, aber auch an

Cybersicherheit zum Schutz von Gesundheitsdaten oder digitaler Gesundheit.

Weitere Informationen: https://www.healthtech.kit.edu/

Als „Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft“ schafft und

vermittelt das KIT Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den

globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie,

Mobilität und Information zu leisten. Dazu arbeiten rund 9 800 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Natur-, Ingenieur-,

Wirtschafts- sowie Geistes- und Sozialwissenschaften zusammen. Seine 22 300

Studierenden bereitet das KIT durch ein forschungsorientiertes universitäres

Studium auf verantwortungsvolle Aufgaben in Gesellschaft, Wirtschaft und

Wissenschaft vor. Die Innovationstätigkeit am KIT schlägt die Brücke zwischen

Erkenntnis und Anwendung zum gesellschaftlichen Nutzen, wirtschaftlichen

Wohlstand und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Das KIT ist eine der

deutschen Exzellenzuniversitäten.

Quelle: Pressemeldung, 01.03.2023