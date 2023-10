NRW: Zahl der Pflegebedürftigen stieg in zwei Jahren um 25,5 Prozent (IT.NRW).

Im Dezember 2019 galten in Nordrhein-Westfalen 965 000 Menschen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (elftes Buch Sozialgesetzbuch) als pflegebedürftig. Düsseldorf (IT.NRW). Im Dezember 2019 galten in Nordrhein-Westfalen 965 000 Menschen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (elftes Buch Sozialgesetzbuch)

als pflegebedürftig. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand jetzt vorliegender

Ergebnisse der Pflegestatistik mitteilt, waren das 25,5 Prozent mehr als zwei

Jahre zuvor (damals: 769 100). Zum Teil (24,8 Prozent) beruht dieser Anstieg

auf der erstmaligen Erfassung von 48 571 Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1,

die zum Stichtag keine Leistungen der Pflegeeinrichtungen bzw. ausschließlich

landesrechtliche Leistungen erhielten. 62,8 Prozent aller Leistungsempfänger

waren Frauen. Der Anteil der NRW-Einwohner, die Anspruch auf Pflegeleistungen

hatten, war Ende 2019 mit 5,4 Prozent höher als zwei Jahre zuvor (2017: 4,3

Prozent).

Leistungsempfänger/-innen der Pflegeversicherung in NRW im Dezember 2019

Versorgungsort bzw. -form insgesamt davon mit Pflegegrad

1 2 3 4 5

1) einschl. 323 Leistungsempfängern, die noch keinem Pflegegrad zugeordnet

waren – **) und ausschließlich landesrechtliche Leistungen bzw. ohne Leistungen

der Pflegeeinrichtungen

zu Hause 795 652 8,4% 50,4% 27,8% 9,8% 3,6%

davon versorgt durch

selbst organisierte Pflegehilfen 521 575 – 56,7% 29,7% 10,1%

3,5%

ambulante Dienste 225 506 8,1% 46,7% 29,2% 11,4% 4,6%

Pflegegrad 1**) 48 571 100,0% – – – –

in Heimen (vollstationär) 169 128*) 0,3% 17,6% 34,1% 30,5%

17,2%

teilstationär mit Pflegegrad 1 207 100,0% – – – –

Insgesamt 964 987*) 7,0% 44,6% 28,9% 13,5% 6,0%

795 700 Pflegebedürftige wurden 2019 zu Hause versorgt; das waren 32,8 Prozent

mehr als 2017. 521 600 Pflegebedürftige (+25,0 Prozent) erhielten

ausschließlich Pflegegeld und 225 500 Personen (+23,9 Prozent) wurden durch

ambulante Dienste zu Hause betreut (einschl. Empfänger/-innen von Geld- oder

Sachleistungen). 28 500 Personen (+30,0 Prozent) bezogen neben Pflegegeld oder

ambulanten auch teilstationäre Leistungen. In Pflegeheimen waren mehr als 169

100 Personen (−0,3 Prozent) in vollstationärer Dauer- oder Kurzzeitpflege

untergebracht.

44,6 Prozent aller Pflegebedürftigen waren in Pflegegrad 2 und 28,9 Prozent in

Pflegegrad 3 eingestuft. 13,5 Prozent waren dem Pflegegrad 4, 7,0 Prozent dem

Pflegegrad 1 und 6,0 Prozent dem Pflegegrad 5 zugeordnet.

Quelle: IT.NRW, 18.11.2020