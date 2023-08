PKV-Regionalatlas Rheinland-Pfalz (Download, PDF, 1,2 MB).

Der neue Regionalatlas Rheinland-Pfalz zeigt, dass Privatversicherte überproportional zur Finanzierung des Gesundheitssystems beitragen und die medizinische Versorgung auf dem Land stärken. Das ambulante medizinische Versorgungssystem in Deutschland erweist sich gerade in der Corona-Pandemie als Erfolgsfaktor

– auch im internationalen Vergleich. Dabei trägt die Private Krankenversicherung (PKV) insbesondere auch in ländlichen Regionen überproportional zum Fortbestand der Arztpraxen bei. Das zeigen die Daten aus dem neuen PKV-Regionalatlas für Rheinland-Pfalz.

Regionalatlas Rheinland-Pfalz

Die Studie schlüsselt die zusätzlichen Einnahmen der Arztpraxen durch den

Anteil der Privatversicherten nach Regionen, Städten und Landkreisen auf. Diese

Mehrumsätze entstehen, weil Privatpatienten für viele Leistungen höhere

Honorare entrichten als sie bei Kassenpatienten anfallen. Diese zusätzlichen

Mittel können Ärzte, Apotheken, Therapeuten und Krankenhäuser in Fachpersonal

oder moderne Geräte investieren. Davon profitieren somit auch ihre gesetzlich

versicherten Patienten.

Über 50.000 Euro im Jahr zusätzlich pro Landarztpraxis

Bundesweit beträgt der PKV-Mehrumsatz über 12 Milliarden Euro pro Jahr, auf

Rheinland-Pfalz entfallen davon 599 Millionen Euro. Dieses Geld kommt vor allem

den Ärzten auf dem Land zu Gute. Weil Privatpatienten in ländlichen Regionen

häufig älter sind und weil in den größeren Städten die Mieten, Gehälter und

anderen ärztlichen Kosten höher liegen, ist der Mehrumsatz auf dem Land

besonders wertvoll. Damit widerlegen die Regionaldaten die These, dass sich

Ärzte angeblich seltener im ländlichen Raum niederlassen, weil es dort weniger

Privatversicherte gebe.

So haben zum Beispiel Ärzte im Eifelkreis Bitburg-Prüm Mehrumsätze im Realwert

von durchschnittlich 51.274 Euro pro Jahr, in den Praxen des Großraums Mainz

sind es „nur“ 40.025 Euro. Gleichwohl ist die Ärztedichte in den ländlichen

Gebieten niedriger als in den Ballungsräumen: Im Kreis Bitburg-Prüm gibt es

118 ambulant tätige Ärzte je 100.000 Einwohner, in der Region Mainz sind es

238. Das zeigt: Die geringere Ärztezahl auf dem Land kann nicht an der Zahl der

Privatversicherten liegen. Für die Standortentscheidung von Ärzten sind andere

Kriterien maßgebend.

Zu den Ergebnissen des Regionalatlas für Rheinland-Pfalz erklärt der

Vorsitzende des PKV-Verbandes, Ralf Kantak: „Die Daten zeigen: Die von Grünen

und SPD auch in Rheinland-Pfalz angestrebte Einheitsversicherung würde

keineswegs zu einer besseren Verteilung der Ärzte führen, im Gegenteil. Wer die

Mehrumsätze der Privatpatienten streicht, gefährdet die medizinische Versorgung

auf dem Land sogar noch stärker als in den Städten. Damit würden die

Standortqualitäten der ländlichen Regionen aufs Spiel gesetzt. Denn wo es kein

Krankenhaus, keinen Facharzt oder Kinderarzt gibt, dorthin zieht es auch keine

jungen Ingenieure – den regional ansässigen und global agierenden Unternehmen

drohte Nachwuchsmangel.“

Quelle: Pressemitteilung, 27.01.2021