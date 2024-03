Studie: Human Capital Trends 2021 - Wie Unternehmen den Wandel der Arbeitswelt gestalten (Deloitte).

Die Unternehmen in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt, reagieren auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie mit weitreichenden Restrukturierungen und einem grundsätzlich neu ausgerichteten People Management. Das ist das Ergebnis des aktuellen Human Capital Trend Reports.

Nachdem sich viele Firmen im Frühjahr und Sommer vor allem darauf konzentriert

haben, die aktuelle Situation durchzustehen, nutzen sie die Herausforderung

jetzt als Chance, um mit strukturellen Neuausrichtungen gestärkt aus der Krise

hervorzugehen. Die Umfrageergebnisse weisen darauf hin, dass viele Unternehmen

diese kontinuierlichen Disruptionen als neuen Normalzustand definieren.

Mehr als 60% der Befragten gaben an, dass sie die Aufgaben und Tätigkeiten in

ihrem Unternehmen völlig neu denken wollen. Vor der Pandemie hatten dies

lediglich 29% der Befragten geplant. Für eine große Mehrheit der Befragten

(45%) ist der wichtigste Schritt dabei die Einführung einer Unternehmenskultur,

die Wachstum, Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit in besonderem Maß

fördert. Die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter (41%) und die Nutzung neuer

Technologien (35%) steht für viele Entscheider ebenfalls an vorderster Stelle.

„Hier zahlt sich der flexible Einsatz von Mitarbeiter-Teams in der Hochphase

der Pandemie aus“, sagt Maren Hauptmann, Partnerin und Leiterin Human Capital

bei Deloitte. „Unternehmen können von dieser Erfahrung profitieren, wenn sie

ihre Teams durch den gezielten Einsatz smarter Technologien langfristig stärken

und diese dabei als Teil des Teams begreifen.“

Der Deloitte Human Capital Trends Report ist die größte globale Feldstudie zu

People Themen und erscheint seit 2010. Für die aktuelle Ausgabe „The social

enterprise in a world disrupted“ hat Deloitte Ende vergangenen Jahres 6.000

Führungskräfte und Manager in 99 Ländern befragt, von denen rund 1.200 der

Geschäftsführung oder dem Vorstand angehören. In Deutschland wurden rund 360

Unternehmensvertreter befragt.

Die fünf entscheidenden HR-Trends für das Jahr 2021

Der Report stellt fünf entscheidende Entwicklungen fest:

Unternehmen lösen sich vom eng definierten Prinzip der Work-Life-Balance, bei

dem Erholung als Ausgleich nach Ende des Arbeitstages verstanden wurde.

Stattdessen arbeiten Unternehmen daran, Arbeit und Arbeitsort so zu gestalten,

dass größtmögliches Wohlbefinden möglich ist.

Weiterbildung wird zunehmend seltener zentral gesteuert. Stattdessen werden

Belegschaften ermächtigt, abhängig von ihren Aufgaben eigenen Lernpfaden zu

folgen, um damit der dynamischen Veränderung der Tätigkeiten gerecht zu werden.

Smarte Technologien werden erfolgreich genutzt, indem sie so in Teams

eingebunden werden, dass Menschen und KI komplementär zusammenarbeiten können.

Das verlangt insbesondere eine neue Führung dieser Mensch-Maschine-Teams.

Organisationen werden zunehmend in Echtzeit vorliegende Indikatoren nutzen, um

Fokus und Fähigkeiten ihrer Belegschaft vorausschauend zu steuern.

In Folge dieser Entwicklungen sowie angesichts des herausfordernden und

vielfach erfolgreichen Umgangs mit COVID-19, verändern sich die Kompetenzen und

die Verantwortung der HR-Abteilungen grundlegend. Ihnen bietet sich nun die

Möglichkeit, Arbeit so zu reformieren, dass die menschlichen Stärken aller

Mitarbeiter optimal genutzt werden können.

Mehr Verantwortung und Kompetenz für HR

„Die Anpassungsfähigkeit und Kreativität der Menschen ist heute eines der

wichtigsten Assets eines Unternehmens“, sagt Maren Hauptmann, Partnerin und

Leiterin Human Capital bei Deloitte. „HR-Abteilungen erleben damit eine

deutliche Aufwertung. Sie haben nun die Chance, aber auch die Verantwortung,

Arbeit gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern neu zu gestalten und

bestmöglich an die Kompetenzen und das Engagement jedes Einzelnen anzupassen“,

sagt Hauptmann. Das Vertrauen, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern,

ist in der Folge der Pandemie gestiegen, sowohl bei den Entscheidern als auch

in den Personalabteilungen selbst. Rund 54 Prozent der Executives außerhalb der

HR-Bereiche vertrauen ihren Personalabteilungen oder vertrauen ihnen sehr. Vor

der Pandemie war dies lediglich bei 42% der Befragten der Fall. Im HR-Bereich

hat das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten noch stärker zugenommen, hier

bezeichnen sich 74 Prozent der Executives als sicher oder sehr sicher, die

Herausforderungen zu meistern (vor der Pandemie: 58%).

Chief Human Resources Officer sind künftig hauptverantwortlich für den Aufbau

und die Pflege eines über das Unternehmen hinausreichenden Talent-Ökosystems.

Sie müssen dafür sorgen, dass aktuell benötigte Fähigkeiten oder Kenntnisse

schnell zur Verfügung stehen. Dazu müssen sie die weitere Entwicklung ihrer

Belegschaft sehr genau kennen, auch mit Hilfe von aussagekräftigen Kennziffern.

„Die CHROs der Zukunft haben damit eine viel größere Rolle in der Gestaltung

der Business-Strategie und der Geschäftsprozesse. Sie halten einen maßgeblichen

Schlüssel zu höherer Wertschöpfung in Händen und können die Weichen stellen für

eine höhere Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und zur optimalen Nutzung der

Potenziale aller Mitarbeiter“, resümiert Hauptmann.

Die komplette Studie finden Sie hier zum Download.

Quelle: Deloitte, 13.01.2021