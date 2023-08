Technologiepartnerschaft zwischen Siemens Healthineers und Marienhaus Unternehmensgruppe (Pressemitteilung).

Siemens Healthineers und die Marienhaus Unternehmensgruppe begründen Technologiepartnerschaft – auf zehn Jahre angelegt – Volumen von rund 40 Millionen Euro Freuen sich über die Technologiepartnerschaft: Christian Quack, der Geschäftsführer des kkm, Dr. Bern Ohnesorge und Thomas Seiler von Siemens Healthineers, Prof. Dr. Jörn

Balzer, Timo Seibert, der Bereichsleiter Medizintechnik, und Hans-Walter Schmittel, Geschäftsführer der Marienhaus Dienstleistungen (von links).

09.03.2020

Mainz. Für beide Partner war es ein besonderer Tag: Anfang März stellten die

Marienhaus Unternehmensgruppe und Siemens Healthineers in Mainz ihre

Technologiepartnerschaft vor. Diese ist (vorerst) auf zehn Jahre angelegt, was

beiden Seiten die notwendige Planungssicherheit gibt, sieht die schrittweise

Erneuerung und Bewirtschaftung von etwa 130 bildgebenden medizintechnischen

Geräten in allen Krankenhäusern des Trägers vor und beläuft sich auf ein

Investitionsvolumen von ca. 40 Millionen Euro. Dr. Bernd Ohnesorge, der Leiter

der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika bei Siemens Healthineers, sprach

denn auch von einer „gemeinsamen Reise“, auf die sich die beiden Unternehmen im

Rahmen dieser Value Partnership gemacht hätten.

Die Zielrichtung ist klar: Die Technologiepartnerschaft soll dazu beitragen,

die Qualität der Patientenversorgung in den Kliniken weiter zu steigern, die

Digitalisierung voranzubringen, die Wirtschaftlichkeit zu sichern und die

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Der medizintechnische Fokus der Partnerschaft

liegt dabei auf der Radiologie und den erweiterten bildgebenden Bereichen, wie

zum Beispiel Angiographie und OP-Bildgebung. Im Laufe der Jahre werden die

Geräte sukzessive ausgetauscht und auf den modernsten technologischen Stand

gebracht. Damit kommt modernste Technik auch in kleine Kliniken. Mit der

Harmonisierung der Gerätelandschaft werden gleichzeitig einheitliche

Plattformen eingeführt. So werden die klinischen Workflows vereinheitlicht und

Prozesse auch mit Anwendung von künstlicher Intelligenz optimiert.

An allen Klinik-Standorten wird die zentrale Online-Lernplattform von Siemens

Healthineers für das klinische und medizintechnische Personal eingerichtet. Die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten so Zugang zu individuellen klinischen

Lerninhalten wie Anwendertrainings oder Strahlenschutzunterweisungen.

Strukturierte Schulungspläne, Schulungen vor Ort oder Remote-Trainings

ersetzten zeitlich aufwendige Dienstreisen zu Seminaren. Die Marienhaus

Unternehmensgruppe wird zusätzlich für ihre Mitarbeiter eigene Inhalte

bereitstellen, die über den klinischen Anwendungsbereich hinaus gehen, wie

beispielsweise Brandschutz oder Arbeitssicherheit. Die Mitarbeiter können so

kontinuierlich und zeitunabhängig an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Für Dr. Thomas Wolfram, den Generalbevollmächtigten des Trägers, ist dies ein

ganz wichtiger Punkt im Rahmen der Technologiepartnerschaft: Modernste Geräte

und innovative Weiterbildungsmöglichkeiten machen attraktive Arbeitsplätze. In

Zeiten des Fachkräftemangels ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt.

Auch in Sachen Service gehen Marienhaus und Siemens Healthineers neue Wege.

Reparatur, Wartung und Service der Geräte wird man gemeinsam übernehmen.

Mitarbeiter aus dem Bereich Medizintechnik werden entsprechend geschult und

eingearbeitet.

Quelle: Pressemitteilung, 09.03.2020