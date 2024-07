VAMED bündelt Deutschlandgeschäft in neuer Holding (Presseaussendung).

VAMED Deutschland beginnt das Jahr 2022 mit einer neuen Organisationsstruktur. Dadurch soll die Marktstellung in Deutschland weiter gestärkt werden. Zudem wird VAMED ihren Kunden noch mehr Wertschöpfungskompetenz anbieten und erwartet Effizienz- und Strukturvorteile zwischen den bestehenden VAMED-Gesellschaften und im deutschen Gesundheitsmarkt.

Dazu werden die VAMED-Gesellschaften am deutschen Markt unter der neuen VAMED

Deutschland Holding GmbH in drei Geschäftsbereiche gebündelt:

· Technische Betriebsführung / Technische Dienstleistungen und High-End

Dienstleistungen für Krankenhausbetriebs-, Gebäude- und Medizintechnik,

Aufbereitung von Medizinprodukten sowie Informations- und

Kommunikationstechnologie

· Projektrealisierung für Gesundheitseinrichtungen (Projektentwicklung

und ganzheitliche Realisierungsmodelle, strukturierte Finanzierungslösungen /

Financial Engineering, Planung inkl. Medizintechnikplanung, Errichtung,

Ausstattung und Sanierung)

· Gesamtbetriebsführung von Gesundheitseinrichtungen mit Fokus auf Post

Akut Versorgung, Prävention und Gesundheitstourismus

Damit kann VAMED ihre international einzigartige Wertschöpfungskette mit einem

einheitlichen Marktauftritt in Deutschland anbieten. Die bewährten

Geschäftsführungen der bestehenden VAMED Gesellschaften stehen ihren Kunden wie

bisher als Kompetenz- und Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Leitung der VAMED Deutschland Holding GmbH wird von langjährig erfahrenen

Persönlichkeiten aus den jeweiligen Geschäftsbereichen der VAMED-Gruppe

verantwortet:

· Herr Mirco Möller für die Technischen Dienstleistungen und High-End

Dienstleistungen

· Herr Bernd Gaiswinkler für das Projektgeschäft

· Herr Marcus Sommer für die Gesamtbetriebsführung von

Gesundheitseinrichtungen

sowie

· Herr Frank-Michael Frede als Sprecher der Geschäftsführung

Herr Frank-Michael Frede kehrt am 1. Februar 2022, nach drei Jahren

Geschäftsführungstätigkeit im infrastrukturellen Dienstleistungsbereich in der

deutschen Gesundheitswirtschaft, in die VAMED-Gruppe zurück. „Zu den wichtigen

Herausforderungen im Gesundheitsbereich, die einen gesamtheitlichen Ansatz

verlangen, werden wir unseren Kunden innovative Lösungen für klimaneutrale

Prozesse und im Bereich der Digitalisierung anbieten können und mit unserer

international einzigartigen Wertschöpfungskette als Kompetenzpartner zur

Verfügung stehen. Ich freue mich, gemeinsam mit dem gesamten Team der VAMED

Deutschland die erfolgreiche Entwicklung der VAMED in Deutschland

fortzusetzen“, so Frede.

Über VAMED

Die VAMED wurde im Jahr 1982 gegründet und hat sich seither zum weltweit

führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im

Gesundheitswesen entwickelt. In 98 Ländern auf fünf Kontinenten hat der

VAMED-Konzern rund 1.000 Gesundheitsprojekte realisiert. Das Portfolio reicht

von der Projektentwicklung sowie der Planung und der schlüsselfertigen

Errichtung über Instandhaltung, technische, kaufmännische und infrastrukturelle

Dienstleistungen bis hin zur Gesamtbetriebsführung in Gesundheitseinrichtungen.

Die VAMED deckt mit ihrem Angebot sämtliche Bereiche der gesundheitlichen

Versorgung von Prävention und Gesundheitstourismus über die Akutversorgung bis

zur Rehabilitation und Pflege ab. Darüber hinaus ist die VAMED ein führender

Anbieter von Rehabilitationsleistungen in Europa und mit der VAMED Vitality

World der größte Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts in Österreich.

Im Jahr 2020 war die VAMED Gruppe weltweit für mehr als 23.000 Mitarbeiter und

ein Geschäftsvolumen von rund 2,3 Milliarden Euro verantwortlich.

Quelle: Presseaussendung, 19.01.2022