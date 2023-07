varisano setzt weiterhin auf eine Doppelspitze

varisano: Neuer Geschäftsführer vervollständigt die Leitungsebene (Medienmeldung).

Mit Ausscheiden des Vorsitzenden, Martin Menger, steht nun fest, wer künftig der zweite Mann in der varisano-Geschäftsführung werden wird. Zum 1. April 2023 nimmt Dr. med. Patrick Frey seine Tätigkeit an der Seite von Stefan Schad auf, der bereits seit viereinhalb Jahren die Geschicke von varisano

leitet. Wenn die Geschäftsführung wieder vollständig ist, soll Stefan Schad deren Vorsitz übernehmen. „Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren mit unterschiedlichen Bewerberinnen

und Bewerbern freuen wir uns sehr, dass wir mit Dr. Frey einen erfahrenen

Krankenhausmanager für varisano gewinnen konnten“, erläutert der

Aufsichtsratsvorsitzende der varisano Kliniken Frankfurt-Main-Taunus, Harald

Schmidt.

Michael Cyriax, Landrat des Main-Taunus-Kreises und Gesellschaftervertreter

ergänzt: „Dr. Frey hat uns nicht nur durch seine langjährige Erfahrung als

Krankenhausmanager überzeugt. Auch sein medizinischer Hintergrund und seine

Erfahrung speziell in Krankenhäusern in kommunaler Trägerschaft waren für

unsere Entscheidung ausschlaggebend.“

Auch Stefan Majer, Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt und ebenfalls

Gesellschaftervertreter, ist sich sicher, dass man mit dem neuen

Geschäftsführer die richtige Wahl getroffen hat: „Dr. Frey ist eine

Persönlichkeit mit überzeugendem Menschenbild und den für die Führung eines

Klinikums richtigen und wichtigen Schwerpunkten auf Personalthemen und

Prozessen. Unseres Erachtens bilden Herr Schad und Herr Dr. Frey ein starkes

Geschäftsführungsduo, das unseren Verbund gut durch die aktuell schwierigen

Zeiten in der Krankenhauslandschaft steuern wird.“

Patrick Frey (56) ist promovierter Mediziner und Gesundheitsmanager (MBA) und

verfügt über eine zwanzigjährige Erfahrung im Management medizinischer Zentren

und Krankenhäuser. Derzeit ist er Geschäftsführer des Rhein-Maas-Klinikums in

Würselen. „Mich reizt an der neuen Aufgabe besonders die Verbundstruktur von

varisano mit den unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen sowie die

Möglichkeit, mit dem Standort Höchst auch einen Maximalversorger zu führen.

Zudem bin ich schon gespannt, die varisano-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

kennenzulernen, die in den letzten Jahren schon so viel geleistet haben und mit

denen Herr Schad und ich die großen Herausforderungen im deutschen

Krankenhauswesen anpacken werden“, so Frey.

Auch Stefan Schad freut sich schon auf den neuen Kollegen: „Herr Menger hat bei

varisano sehr viel bewegt. Nicht zuletzt hat er den Umzug in den Höchster

Neubau erfolgreich vorangetrieben. Jeder Abschied bedeutet jedoch auch immer

einen Neuanfang. Daher freue ich mich, dass ich bereits ab April mit Herrn Dr.

Frey die Zukunft von varisano gestalten kann.“

Martin Menger zieht sich nach 35 Jahren aus dem operativen

Krankenhausmanagement zurück. Ganz verabschiedet er sich jedoch nicht aus dem

Gesundheitsverbund varisano. Er wird künftig die weiteren baulichen Tätigkeiten

auf dem Klinik-Campus in Frankfurt Höchst begleiten. Sein Ziel ist es dabei,

die notwendigen Baumaßnahmen zu forcieren und den sich wandelnden Bedingungen

in der Krankenhauslandschaft anzupassen.

Die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH operieren seit November 2021 unter der

gemeinsamen Dachmarke „varisano“ (Motto: „So vielfältig wie Ihre Gesundheit“).

Die varisano-Kliniken Frankfurt-Main-Taunus betreiben als Verbund und

gemeinnützige Gesellschaft die kommunalen Kliniken an den Standorten Bad Soden,

Hofheim und Frankfurt-Höchst, Gesundheits-Fachschulen sowie eine

Seniorenresidenz (Eppstein). Mit insgesamt rund 1.500 Betten und 4.500

Mitarbeiter:innen sind sie der größte kommunale Klinikverbund in der Region.

QUelle: Medienmeldung, 16.02.2023