Werbemaßnahmen der Krankenkassen nur in bestimmten Grenzen zulässig

Die Gesetzlichen Krankenversicherungen sollen weniger Mittel für Werbung verwenden (Bundestag).

Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sollen nach Auffassung des Petitionsausschusses weniger Beitragsmittel für Werbung aufwenden. In der Sitzung am Mittwochmorgen verabschiedeten die Abgeordneten einstimmig die Beschlussempfehlung an den Bundestag, eine dahingehende Petition dem Bundesministerium für

Gesundheit (BMG) als Material zu überweisen, „soweit es um die weitere Begrenzung der Verwendung von Beitragsmitteln für Werbemaßnahmen und Werbegeschenke geht“, und das Petitionsverfahren „im Übrigen

abzuschließen“.

Der Petent wollte mit seiner öffentlichen Eingabe (ID 119479) erreichen, „dass

den gesetzlichen Krankenkassen jegliche Art von Werbung, insbesondere teure

TV-Werbung und Werbung in Fußballstadien, untersagt wird“. In der

Krankenversicherung bestehe Versicherungspflicht, heißt es in der Petition. Ein

Versicherter, der aufgrund von Werbung die gesetzliche Krankenkasse wechselt,

fehle dafür seiner bisherigen Krankenkasse. „Es ist also ein Nullsummenspiel“,

befindet der Petent. Die Kosten für Werbung würden der Versichertengemeinschaft

aufgebürdet und müssten über die Beiträge getragen werden. Wenn eine

Krankenkasse TV-Werbung macht, zahlten das über den Kostenausgleich zwischen

den Krankenkassen sogar die Beitragszahler der anderen Krankenkassen mit. Nicht

zuletzt fehlten die Werbemittel im Gesundheitswesen, heißt es in der Vorlage.

In der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung schreibt der Petitionsausschuss

unter Berücksichtigung einer Stellungnahme des BMG: Der Wettbewerb der

Krankenkassen diene dem Ziel, „das Leistungsangebot und die Qualität der

Leistungen zu verbessern sowie die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu

erhöhen“. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die Krankenkassen nicht nur die

gesetzlich geregelten Pflichtleistungen, sondern in einem gewissen Umfang auch

freiwillige Leistungen - wie beispielsweise die Kostenübernahme für

gesundheitsfördernde Kurse, professionelle Zahnreinigungen oder bestimmte

medizinische Vorsorgeleistungen - anbieten können. Daher müsse es einer

Krankenkasse möglich sein, ihr eigenes Profil und das damit zusammenhängende

Leistungsspektrum nach außen hin für potentielle Neumitglieder darzustellen.

Mit dem Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen

Krankenversicherung seien erstmals die grundsätzlichen Zwecke und Schranken des

Wettbewerbs der Krankenkassen untereinander gesetzlich festgeschrieben worden,

heißt es weiter. Die Werbung um Mitglieder und für die Leistungen der

Krankenkassen sei danach als Mittel des Wettbewerbs „ausdrücklich erlaubt“.

Werbemaßnahmen der Krankenkassen seien jedoch nur in bestimmten Grenzen

zulässig. So müsse dabei unter anderem die sachbezogene Information der

Versicherten im Vordergrund stehen, schreiben die Abgeordneten. Um eine

einheitliche aufsichtsrechtliche Handhabung im Bereich wettbewerbsrelevanter

Maßnahmen sicherzustellen, hätten sich die Aufsichtsbehörden der GKV auf

sogenannte „Gemeinsame Wettbewerbsgrundsätze“ verständigt.

Für eine Änderung der geltenden Rechtslage im Sinne eines vollständigen

Werbeverbots für Krankenkassen ist aus Sicht des Petitionsausschusses

angesichts dessen kein Raum. Gleichwohl hätten die Regierungsparteien in ihrem

Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode ausdrücklich vereinbart,

„zugunsten verstärkter Prävention und Gesundheitsförderung die Möglichkeiten

der Krankenkassen, Beitragsmittel für Werbemaßnahmen und Werbegeschenke zu

verwenden, zu begrenzen“, heißt es in der Beschlussempfehlung.

Quelle: Bundestag, 12.10.2022