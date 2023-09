AOP-Katalog 2019 ambulantes Operieren 115b SGB V

AOP-Katalog 2019 zum Ambulanten Operieren nach § 115b SGB V:

Katalog ambulant durchführbarer Operationen und sonstiger stationsersetzender Eingriffe gemäß § 115 b SGB V im Krankenhaus - Anlage 1 zum Vertrag nach § 115 b Abs. 1 SGB V, Stand: 01.01.2019 (Deckblatt) (GKV-Spitzenverband, PDF, 10 kB).

Katalog ambulant durchführbarer Operationen und sonstiger stationsersetzender Eingriffe gemäß § 115 b SGB V im Krankenhaus - Präambel (GKV-Spitzenverband, PDF, 79 kB).

Abschnitte 1 bis 3: Ambulant durchführbare Operationen und sonstige stationsersetzende Eingriffe gemäß § 115 b SGB V (GKV-Spitzenverband, XLS, 157 kB).

DKG, KBV und GKV-Spitzenverband haben den Katalog zum Ambulanten Operieren für

das Jahr 2019 angepasst. Der Beschluss des Bewertungsausschusses zur Anpassung

des Anhangs 2 zum Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) an den Operationen- und

Prozedurenschlüssel (OPS) Version 2019 tritt mit Wirkung zum 01.04.2019 in

Kraft. Die bisher notwendig gewordenen Fußnoten finden im Jahr 2019 keine

Verwendung, da sich mit der Anpassung des Anhangs 2 des EBM an den OPS keine

inhaltlichen Veränderungen ergeben. Die Abrechnung der Leistungen des

AOP-Kataloges erfolgt auf der Grundlage des jeweils zum Zeitpunkt der

Leistungserbringung gültigen Anhangs 2 des EBM.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 20.12.2018