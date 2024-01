Corona: Modellierungsansatz, um regionale Prognosen des Infektionsgeschehens zu berechnen (Engbert Lab).

Wie lässt sich die Ausbreitung des Coronavirus darstellen und prognostizieren, wenn man, wie in ländlichen Regionen, nur über wenige Fallzahlen verfügt? Physiker, Kognitionswissenschaftler und Mathematiker des Sonderforschungsbereichs Data Assimilation der Universität Potsdam haben darauf eine Antwort gefunden. Sie nutzen ein Modellierungsverfahren, dessen

Besonderheit in der Kombination von Modell und Methode liegt. Es arbeitet mit

nur wenigen Fallzahlen zuverlässig und eignet sich damit auch für Analysen und

Vorhersagen auf regionaler Ebene, etwa von Landkreisen. Ihre Ergebnisse haben

die Forscher nun auf „medRxiv“ veröffentlicht. Außerdem ist das dynamische

Modell für alle Bundesländer sowie fast alle Stadt- und Landkreise zugänglich

unter: https://engbertlab.shinyapps.io/covid19-dashboard/.

Die aktuelle COVID-19-Pandemie ist – wie in allen betroffenen Ländern, so auch

in Deutschland – geprägt durch einen rasanten Anstieg der Fallzahlen sowie

starke regionale Unterschiede. Daher ist es wünschenswert, neben der

Beobachtung bundes- und landesweiter Trends auch mathematische Modelle für die

Entwicklung in kleineren Regionen zu erstellen. Aufgrund vergleichsweise

geringer Fallzahlen ist dies jedoch normalerweise kaum möglich. Das Potsdamer

Modell kann diese Lücke schließen, wie der Physiker Ralf Engbert, Professor für

Allgemeine und Biologische Psychologie, erklärt: „Wir verwenden ein

epidemiologisches Standard-Modell, allerdings in einer weniger bekannten

stochastischen Version, die sich für die Beschreibung regionaler Dynamik mit

vergleichsweise kleinen Fallzahlen eignet. Durch Verwendung eines Ensemble

Kalman-Filters zeigen wir, dass das Modell gute prognostische Eigenschaften auf

der Landkreis-Ebene besitzt.“

Im sogenannten SEIR-Modell wird die Bevölkerung in vier Gruppen (SEIR)

eingeteilt, wobei die wichtigste Beobachtungsgröße die infizierten Individuen

(I) sind. Alle, die infiziert werden können – bei COVID-19 die gesamte

Bevölkerung –, bilden die Gruppe der Suszeptiblen (S). Ist die Krankheit

überstanden, sind die entsprechenden Personen immun (R = Recovered). Eine nicht

zu erfassende Gruppe bilden diejenigen Individuen, die infiziert wurden, sich

aber noch in der Latenzzeit befinden (E = Exposed), sodass sie keine Symptome

zeigen. Diese Gruppe macht die Vorhersage und Eindämmung der Epidemie so

schwierig, da infizierte Personen bei COVID-19 bereits vor dem Auftreten von

Symptomen selbst infektiös werden und weitere Personen infizieren können.

Das stochastische Modell der Potsdamer Forscher bildet alle vier Gruppen in

ihrer Dynamik ab. Ein besonders wichtiger Modellparameter ist die Kontaktrate,

die bestimmt, wie wahrscheinlich die Infektion eines suszeptiblen Individuums

beim Zusammentreffen mit einer infektiösen Person ist. Mithilfe eines

sogenannten „Ensemble Kalman-Filters“ – ein mathematischer Filter, der für

Probleme mit einer großen Anzahl von Variablen geeignet ist – lässt sich das

Modell an die Zeitreihe der beobachteten Fallzahlen dynamisch anpassen. Wie

sich zeigte, lässt sich das Modell deshalb auch bei relativ kleinen Datensätzen

– etwa einzelner Land- oder Stadtkreise – verwenden.

Für die Veröffentlichung ihres Modells haben die Forscher zwei Vorhersagen

generiert. Die erste entstand unter der aktuellen Situation der Kontaktsperre

und zeigt für die meisten Landkreise einen langsamen Rückgang der

Neuinfektionen. Für die zweite Vorhersage nahmen die Wissenschaftler an, dass

der Ausgangszustand vor der Kontaktsperre wiederhergestellt und alle

einschränkenden Maßnahmen aufgehoben würden. In der Folge zeigt sich für alle

Landkreise ein dramatischer Anstieg der Neuinfektionen.

Beteiligt an dem interdisziplinären Forschungsteam sind neben dem

Kognitionswissenschaftler Engbert und seinem Doktoranden Maximilian Rabe auch

der Psychologe Prof. Dr. Reinhold Kliegl sowie der Mathematiker und Sprecher

des SFB „Data Assimilation“ Prof. Dr. Sebastian Reich, der die Bedeutung des

SFB betont: „Wir glauben, dass wir durch unsere Arbeit die Vorteile von

Großprojekten und fachübergreifenden Forschungsschwerpunkten sichtbar machen

können. Natürlich hoffen wir auch, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen an

unserer Universität einen Beitrag zur wissenschaftlichen und gesellschaftlichen

Diskussion um die optimale Bewältigung der COVD-19 Herausforderungen zu

leisten.“

Weitere Informationen:

Zum Preprint des Manuskripts: https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063768

Zum dynamischen Modell: https://engbertlab.shinyapps.io/covid19-dashboard/

Zur Webseite des SFB „Data Assmilation“: https://www.sfb1294.de/news

Kontakt:

Prof. Dr. Ralf Engbert, Professor für Allgemeine und Biologische Psychologie,

E-Mail: ralf.engbert@uni-potsdam.de, Tel.: 0331 977-2140

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Reich, Professor für Numerische Mathematik, E-Mail:

sebastian.reich@uni-potsdam.de, 0331 977-1859

