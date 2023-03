Neues Handbuch Orthesen informiert über Nutzen und Wirkung des vielfältigen orthopädischen Hilfsmittels (Eurocom, PDF, 4,3 MB).

Orthesen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil im therapeutischen Repertoire von Allgemeinmedizinern, Orthopäden und Sportmedizinern, um bei Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates Schmerzen zu lindern, Patienten zu mehr Mobilität zu befähigen und so wieder fit für den Alltag zu machen.

Orthesen kommen sowohl als Baustein der Konservativen Therapie als auch postoperativ zum Einsatz – und bestehen dabei eindrucksvoll den Praxistest der Patienten: 81

Prozent, so die repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach

(2019), hilft ihr Hilfsmittel viel bzw. sehr viel.

Mit dem Handbuch Orthesen informiert die eurocom übersichtlich und

allgemeinverständlich über die wesentlichen Aspekte des vielfältigen

orthopädischen Hilfsmittels Orthese. Wie unterscheiden sich die verschiedenen

Orthesenarten voneinander? Bei welchen Diagnosen sind sie indiziert? An welchen

Körperregionen kommen sie zum Einsatz? Was ist bei der Verordnung zu beachten?

Antworten auf diese Fragen finden hier alle, die sich mit dem Therapiebaustein

Orthese befassen. In erster Linie richtet sich das Handbuch an Ärztinnen und

Ärzte. Darüber hinaus ist es für den Fachhandel, das Handwerk, die

Hilfsmittelteams der Kostenträger sowie Patienten und ihre Angehörigen

geeignet. Die Publikation steht ab sofort unter

www.eurocom-info.de/service/publikationen zum Download bereit.

