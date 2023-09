MDK Sachsen-Anhalt mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Am 01.01.2019 übernimmt Jens Hennicke die Geschäftsführung des MDK Sachsen-Anhalt. Einstimmig wählte ihn der Verwaltungsrat des MDK Sachsen-Anhalt in seiner Sitzung am 23. Juli 2018 zum neuen Geschäftsführer. Der 47-jährige ist aktuell Leiter der Landesvertretung

Sachsen-Anhalt der Techniker Krankenkasse. Nach über 20-jähriger-Tätigkeit übernimmt er nun zum 01.01.2019 die Nachfolge der Interim-Geschäftsführerin Ilka Malek. Sie selbst widmet sich mit Hennickes Amtsantritt nach sechsmonatiger Doppelbelastung

wieder ganz der Personalleitung des MDK Sachsen-Anhalt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Hennicke einen erfahrenen Experten aus

dem Gesundheitswesen und eine langjährige Führungskraft für diese

anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten", so die beiden Vorsitzenden des

MDK-Verwaltungsrates Traudel Gemmer und Hans-Jürgen Müller.

Die Geschäftsführung im MDK Sachsen-Anhalt übernehme er mit Freude, so

Hennicke. „Die wichtige Rolle des MDK im Gesundheitswesen habe ich bisher aus

Sicht der Krankenkasse gesehen.“, sagt Hennicke. „Nun selbst einen großen Teil

der Verantwortung zu übernehmen für gute sozialmedizinische und pflegerische

Versorgung von 1,5 Millionen Versicherten in Sachsen-Anhalt ist eine neue

Aufgabe, der ich mich gern widmen werde.“ Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern beabsichtige er, so Hennicke, den MDK Sachsen-Anhalt als

zukunftsfesten und effizienten Dienst weiterzuentwickeln, der seiner Rolle als

unabhängiger medizinischer und pflegefachlicher Gutachter gerecht wird.

Quelle: Pressemitteilung, 19.12.2018