Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Schleswig-Holstein 2022 um zehn Prozent gestiegen (Statistik Nord).

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr 3.246 Schwangerschaftsabbrüche durchge­führt worden. Das sind 299 Fälle mehr als im Vorjahr (plus 10,1 Prozent), so das Statistikamt Nord. Die meisten Eingriffe wurden in gynäkologischen Praxen oder OP-Zentren durchgeführt (2 007 Fälle bzw. 61,8 Prozent). Die weiteren Fälle entfielen auf stationäre und ambulante Kranken­hausaufenthalte (1 239 Fälle bzw. 38,2 Prozent).

3 179 Fälle bzw. 97,9 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische Gründe waren in 67 Fällen (2,1 Prozent) die Begründung für den Eingriff.

1 351 der betroffenen Frauen (41,6 Prozent) hatten zuvor noch kein Kind zur Welt gebracht.

Quelle: Statistik Nord, 05.07.2023