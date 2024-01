Zi veröffentlicht Kennzahlen zum Management der COVID-19-Pandemie durch die Bundesländer (Pressemitteilung).

Die Bund-Länder-Konferenz zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie hat am 6. Mai 2020 beschlossen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage

sofort ein konsequentes Beschränkungskonzept unter Einbeziehung der zuständigen

Landesbehörden umgesetzt“ werden muss. Vor diesem Hintergrund hat das

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) länderspezifische

Kennzahlen zur Steuerung des Pandemieverlaufs entwickelt. Dazu erklärt der

Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Stillfried:

„Die Fixierung auf eine täglich aktualisierte Reproduktionszahl R greift beim

aktuellen Pandemieverlauf zu kurz. Der R-Wert ist bei niedrigen

Infektionszahlen schwer zu interpretieren, da er stark auf kleine Veränderungen

in der Zahl der Neuinfektionen reagiert. Darauf hat das Robert Koch-Institut

(RKI) heute bereits mit einer Änderung der Berechnungsmethode reagiert. Auch

die einheitlich fixierte Interventionsgrenze der Bund-Länder-Konferenz

berücksichtigt nicht, wie stark die regionalen Kapazitäten der medizinischen

Versorgung bei ansteigenden Fallzahlen beansprucht werden könnten. Um die zu

erwartende Ausbreitung des COVID-19-Virus wie politisch gefordert besser

regionalisiert monitorieren zu können, hat das Zi jetzt ein Modell entwickelt,

das zwei Kennzahlen für das Pandemie-Management der Länder enthält: eine

länderspezifische Belastungsgrenze des Gesundheitswesens und die sich daraus

bei steigenden Fallzahlen ergebende Vorwarnzeit bis zum Erreichen dieser

Belastungsgrenze. Diese Kennzahlen sollen helfen, die Dringlichkeit

weitergehender Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu bewerten und gegenüber

Grundrechtseinschränkungen abzuwägen.“

Die Belastungsgrenze wird abgeleitet aus den für die Versorgung von

COVID-19-Patienten verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungsplätzen (25

Prozent aller registrierten Intensivplätze), dem Anteil der intensivmedizinisch

behandlungspflichtigen COVID-19-Patienten an allen gemeldeten Infektionsfällen

(5 Prozent), und der mittleren Behandlungsdauer der COVID-19-Patienten auf

Intensivstationen (10 Tage). Laut Register der Deutschen Interdisziplinäre

Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) standen am 7. Mai 2020

32.828 Intensivbetten in Deutschland zur Verfügung. Somit liegt die

rechnerische Belastungsgrenze des Gesundheitswesens an diesem Tag bei 16.414

täglichen Neuinfektionen bundesweit, die von Bund und Ländern fixierte

Interventionsgrenze bei 5.930 täglichen Neuinfektionen (36 Prozent der

rechnerischen Belastungsgrenze). Je höher die länderspezifische

Belastungsgrenze durch die Interventionsgrenze ausgeschöpft ist (z.B.

Baden-Württemberg: 42,2 Prozent; Saarland: 20,2 Prozent), desto kürzer ist die

verbleibende Zeit bis zum Erreichen der Belastungsgrenze bezogen auf die im

jeweiligen Bundesland verfügbaren intensivmedizinischen Ressourcen.

Berücksichtigt man pauschal anzunehmende Zeitverluste bis zum Wirksamwerden von

Maßnahmen unter der Annahme, dass sich die Vorwarnzeit hierdurch um 21 Tage

verkürzt (effektive Vorwarnzeit), betrüge die verbleibende Zeit in einigen

Bundesländern 2 bis 3 Wochen, in anderen nur noch 1 bis 3 Tage.

„Unsere Modellbetrachtung zeigt, dass es notwendig ist, neben der

Interventionsgrenze die rechnerische Belastungsgrenze und die voraussichtlich

verbleibende Zeit bis zum Erreichen dieser Belastungsgrenze zu berücksichtigen.

Dies kann helfen, die Anzahl und die Art der notwendigen Interventionen zu

bewerten. Um Maßnahmen, die mit tiefgreifenden Einschränkungen für die

Bevölkerung einhergehen, abzuwägen, braucht es klare, epidemiologisch fundierte

Grenzwerte, die der Politik einen sicheren Kompass beim Pandemie-Management an

die Hand gibt, um eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens

auszuschließen, wenn die Neuinfektionen wieder ansteigen sollten.“

Zi-Papier „Geeignete Maßzahlen für ein Pandemie-Management:

Interventionsgrenze, Reproduktionszahl, Vorwarnzeit“

Quelle: Pressemitteilung, 12.05.2020