Bewilligungsbescheide ergehen an das Pfalzklinikum Klingenmünster

Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie in Klingenmünster: Fördermittel für Entscheidungsunterstützungssystem durchgehendes digitales Medikationsmanagement (Pressemeldung).

Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer hat dem Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie in Klingenmünster Bewilligungsbescheide in Höhe von 602.970,83 Euro überreicht. Diese übergab er in Vertretung von Gesundheitsminister Clemens Hoch. Eine Förderung von 305.260,83 Euro ist dabei

vorgesehen für die Einrichtung teil- oder vollautomatisierter klinischer

Entscheidungsunterstützungssysteme, 297.710 Euro für die Einrichtung eines

durchgehenden digitalen Medikationsmanagements.

„Die bewilligten Digitalisierungsmittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds sind

ein wichtiger Beitrag zur zukunftsweisenden Stärkung des Krankenhausstandorts –

konkret hier vor Ort und somit natürlich für die Patientinnen und Patienten im

ganzen Land. Nicht erst die Pandemie hat uns allen deutlich gemacht, wie

wertvoll unsere Krankenhäuser im Land sind. Wir schreiben die

Krankenhausversorgung auf hohem Niveau fort, damit die Menschen im Land

bedarfsgerecht, schnell und umfassend versorgt werden können“, sagte Alexander

Schweitzer bei der Übergabe des Bescheids. Hochwertige, moderne

Gesundheitsversorgung sowie die zunehmende Digitalisierung seien zentrale

Punkte der Regierungsarbeit dieser Legislaturperiode.

Mit dem Inkrafttreten des Krankenhauszukunftsgesetzes am 29. Oktober 2020 wurde

der Krankenhauszukunftsfonds geschaffen, um die Krankenhäuser zu modernisieren.

Der Fonds umfasst elf verschiedene Fördertatbestände. Gefördert werden hierbei

unter anderem Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere

digitale Infrastruktur, zum Beispiel Patientenportale, elektronische

Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales

Medikationsmanagement, Maßnahmen zur IT-Sicherheit sowie sektorenübergreifende

telemedizinische Netzwerkstrukturen. Die Maßnahmen werden zu 70 Prozent aus

Bundesmitteln gefördert.

Für Rheinland-Pfalz stellt der Bund hierfür rund 140 Millionen Euro bereit. Das

Land Rheinland-Pfalz ergänzt diese Förderung in voller Höhe und stellt daher

rund 60 Millionen Euro für die Ko-Finanzierung zur Verfügung. Dadurch verbleibt

den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz kein Eigenanteil. Verwaltet wird der

Krankenhauszukunftsfonds durch das Bundesamt für Soziale Sicherung.

Das Land Rheinland-Pfalz hat für das Antrags- und Bewilligungsverfahren zur

Umsetzung des Krankenhauszukunftsfonds auf Basis und in Ergänzung der

„Richtlinien zur Förderung von Vorhaben zur Digitalisierung der Prozesse und

Strukturen im Verlauf eines Krankenhausaufenthaltes von Patientinnen und

Patienten“ des Bundesamtes für Soziale Sicherung und des Bundesministeriums für

Gesundheit sehr schnell eigene Verfahrensregelungen

(https://mwg.rlp.de/de/themen/gesundheit/krankenhauswesen/finanzierung-entgelte/)

aufgesetzt, die das Antragsverfahren für die rheinland-pfälzischen

Krankenhäuser festlegen.

Quelle: Pressemeldung, 13.09.2022