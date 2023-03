Bundesgesundheitsminister erzürnt Gesundheits­-IT-Verband

Wer innovative IT-Systeme haben will, muss die Voraussetzungen dafür schaffen! (bvitg).

Zu den Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach nimmt der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. Stellung:

Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, MdB fußt seine Analyse,

dass es in Deutschland kein wirklich gut funktionierendes

Krankenhausinformationssystem (KIS) gibt, einzig auf die Funktionalitäten eines

amerikanischen Herstellers. Dabei stehen für den Minister vor allem die

Analysemöglichkeiten, die dieses System bietet, im Vordergrund.

Außer Acht gelassen wird bei dieser Betrachtung allerdings, dass der

US-amerikanische Markt und der deutsche Markt völlig unterschiedlichen

regulatorischen und datenschutzrechtlichen Vorgaben unterliegen.

Der Bundesverband Gesundheits-IT -bvitg e.V. setzt darauf, dass mit der

anstehenden Digitalisierungsstrategie und den daraus entstehenden Gesetzen der

Grundstein dafür gelegt wird, dass auch auf dem deutschen Markt aktive

Krankenhausinformationshersteller ihre Innovationskraft zeigen können.

Voraussetzung für die Industrie, um ähnlich performant wie in den USA sein zu

können, ist allerdings zunächst, dass in Abkehr, der bisher in Einzelanwendung

gedachten Digitalisierung der gesamte Versorgungsprozess in den Vordergrund

gestellt wird. Ebenso sollte jetzt die Chance ergriffen werden, die hohen,

bundesuneinheitlichen Datenschutzanforderungen und staatlich eingreifende

Regulatorien und Spezifikationen, die die Einführung von Softwarelösungen

negativ beeinflussen, so zu gestalten, dass sie für die Patientenversorgung

sicher genutzt werden können. Nur so können auch auf dem deutschen Markt

kreative und innovative Lösungsansätze seitens der Industrie umgesetzt werden,

die sich im globalen Wettbewerb messen lassen.

Mit Blick auf den US-amerikanischen Markt sei zudem folgender Hinweis erlaubt:

Dort existieren erheblich umfangreichere Budgets für die Ausstattung der

Kliniken mit IT-Systemen. Hinzu kommt das Selbstverständnis, dass gute

Softwarelösungen große Investitionen erfordern.

Der bvitg e.V. steht mit seiner Expertise gerne bereit, eine zielorientierte

Debatte über für den deutschen Markt spezifizierte, zukunftsgerichtet

Krankenhausinformationssysteme zu führen.

Quelle: bvitg, 06.03.2023