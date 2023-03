Bundesgesundheitsminister legt Digitalisierungsstrategie vor

Bundesgesundheitsminister benennt Konkrete Ziele einer Digitalisierungsstrategie für Gesundheit und Pflege (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 4 MB).

Bis zum Jahr 2025 sollen 80 Prozent der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patientenakte (ePA) verfügen. 09. März 2023 Bis Ende 2025 sollen 80 Prozent der ePA-Nutzer, die in medikamentöser Behandlung sind, über eine digitale Medikationsübersicht verfügen. Und bis Ende 2026 sollen mindestens

300 Forschungsvorhaben mit Gesundheitsdaten durch das neue Forschungsdatenzentrum Gesundheit realisiert werden. Das sind konkrete Ziele einer Digitalisierungsstrategie für Gesundheit und Pflege, die

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach vorgelegt hat.

Deutschlands Gesundheitswesen hängt in der Digitalisierung um Jahrzehnte

zurück. Das können wir nicht länger verantworten. Deshalb machen wir einen

Neustart – erschließen die elektronische Patientenakte für alle, machen das

elektronische Rezept alltagstauglich und erleichtern die Forschung auf

Grundlage von Gesundheitsdaten. Moderne Medizin basiert auf Digitalisierung und

Daten. Ihre Vorteile zu nutzen, macht Behandlung besser.

Die Digitalisierungsstrategie hat das Bundesgesundheitsministerium über mehrere

Monate gemeinsam mit Patientenvertretern und Akteuren des Gesundheitswesens

entwickelt. Sie soll Orientierung dafür bieten, wie sich Versorgungsprozesse,

Datennutzung und Technologien bis Ende des Jahrzehnts weiterentwickeln müssen,

um Gesundheitsversorgung zu verbessern. Zwei konkrete Gesetzesvorhaben folgen

dieser Idee: Das Digitalgesetz, das den Behandlungsalltag mit digitalen

Lösungen verbessert. Und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, mit dem

Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen werden.

Die Gesetzesvorhaben im Einzelnen

Das Digitalgesetz

Bis Ende 2024 soll die elektronische Patientenakte für alle gesetzlich

Versicherte eingerichtet werden (Opt-Out).

Das E-Rezept soll zum 1. Januar 2024 verbindlicher Standard in der

Arzneimittelversorgung und die Nutzung stark vereinfacht werden (E-Rezept kann

dann sowohl mit Gesundheitskarte wie mit ePA-App eingelöst werden).

Ungewollte Wechselwirkungen von Arzneimitteln sollen vermieden werden, indem –

in enger Verknüpfung mit dem E-Rezept – die ePA für jeden Versicherten mit

einer vollständigen, weitestgehend automatisiert erstellten, digitalen

Medikationsübersicht befüllt wird.

Die Gesellschaft für Telematik (gematik GmbH) wird zu einer Digitalagentur in

100% Trägerschaft des Bundes weiterentwickelt und in ihrer Handlungsfähigkeit

gestärkt.

Assistierte Telemedizin soll künftig in Apotheken oder Gesundheitskiosken

angeboten werden können, insbesondere auch in unterversorgten Regionen.

Behandlungs-Programme (DMP) sollen um stärker digitalisierte Programme ergänzt

werden.

Ein interdisziplinärer Ausschuss, der u.a. mit Vertretern von BfDI, BSI,

Medizin und Ethik besetzt sein wird, soll künftig die Digitalagentur bei allen

Entscheidungen mit Empfehlungen zu Fragen des Datenschutzes, der

Datensicherheit, der Datennutzung und der Anwenderfreundlichkeit beraten. Dies

ersetzt den bisherigen Prozess der Einvernehmensherstellung mit BSI und BfDI.

Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG)

Eine zentrale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle wird aufgebaut, die den

Zugang zu Forschungsdaten aus verschiedenen Quellen (z.B. Krebsregister,

Krankenkassendaten) ermöglicht. Die Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen

wird über Forschungspseudonyme ermöglicht. Die Daten bleiben dezentral

gespeichert.

Die federführende Datenschutzaufsicht für bundesländerübergreifende

Forschungsvorhaben wird auf alle Gesundheitsdaten erweitert. D.h.: Die

datenschutzrechtliche Aufsicht für länderübergreifende Forschungsvorhaben im

Gesundheitswesen erfolgt dann nur noch durch eine/n

Landesdatenschutzbeauftragte/n.

Das Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ) beim BfArM wird weiterentwickelt:

Künftig soll auch die forschende Industrie dort Anträge auf Datenzugang stellen

können. Entscheidend für die Anfragen ist der Nutzungszweck, nicht der

Absender.

Die Datenfreigabe aus der elektronischen Patientenakte (ePA) wird vereinfacht,

kann nutzerfreundlich in der ePA-App gesteuert werden (Opt-Out).

Pseudonymisierte ePA-Daten sollen künftig zu Forschungszwecken automatisch über

das FDZ abrufbar sein.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 09.03.2023