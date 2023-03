Datenschutzbericht 2022

31. Tätigkeitsbericht für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 2022 (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), PDF, 3 MB).

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Professor Ulrich Kelber, hat am Mittwoch der Präsidentin des Deutschen Bundestages seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022 übergeben. Prof. Ulrich Kelber und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bei der Übergabe des

31. Tätigkeitsberichts

Der BfDI hatte im Berichtsjahr den Vorsitz der Konferenz der unabhängigen

Datenschutzaufsichtsbehörden und sieht bei vielen Gesetzen und Projekten Raum

für Verbesserungen: „Es wird immer noch zu viel geschaut, wie sich der

Datenschutz an Vorhaben anpassen kann, statt von Beginn an nach rechtskonformen

Lösungen zu suchen. Wir haben uns deshalb für digitale Lösungen eingesetzt,

denen die Bürgerinnen und Bürger vertrauen können. Außerdem brauchen wir auch

international eine starke Kooperation für einheitliche Standards. Dafür habe

ich mich beispielsweise in der Gruppe der G7 und der sogenannten Berlin Group

eingesetzt.“

Neben Gesundheitsthemen, wie dem E-Rezept, der elektronischen Patientenakte

oder dem Umgang mit Forschungsdaten, hat sich der BfDI mit den europäischen

Digitalrechtsakten, der Facebook-Fanpage der Bundesregierung und der

sogenannten „Chat-Kontrolle“ beschäftigt. Den BfDI erreichten im vergangenen

Jahr 10.658 Meldungen von Datenschutzverstößen und 491 Eingaben mit Bezug zum

Informationsfreiheitsrecht. Bürgerinnen und Bürger wendeten sich mit 6.619

Beschwerden und Anfragen an den Bundesdatenschutzbeauftragten.

Bei der Beratung der beaufsichtigten Stellen konnte der BfDI zunehmend von

datenschutzfreundlichen Alternativen überzeugen, etwa bei der Gestaltung von

Cookie-Bannern oder der Nutzung datenschutzfreundlicher sozialer Medien aus dem

Fediverse wie etwa Mastodon.

Den 31. Tätigkeitsbericht des BfDI können Sie als PDF-Datei herunterladen oder

als Druckversion bestellen.

Quelle: Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), 15.03.2023