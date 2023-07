Empfehlungen zur IT-Sicherheit in Praxen - Leitfaden (KVWL, PDF, 280 kB).

Die Sicherheit von Patientendaten innerhalb der Telematikinfrastruktur in den ärztlichen und psychotherapeutischen Praxen sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Eine Gefährdung der IT-Systeme in den Praxen der Ärzte und Psychotherapeuten durch Schadsoftware ist eine ernstzunehmende

Bedrohung. Es ist deshalb besonders wichtig, beim Umgang mit diesen Systemen

und vor allem bei der Nutzung von Internet-Diensten ausreichende technische

Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen“, betont Thomas Müller, Vorstandsmitglied bei

der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).

Um welche Maßnahmen es sich dabei genau handelt und was es grundsätzlich zu

beachten gilt, hat die KVWL nun in einer Broschüre für niedergelassene Ärzte

und Psychotherapeuten in Westfalen-Lippe veröffentlicht. Neben dem allgemeinen

Umgang mit digitalen Geräten und Passwörtern in der Praxis werden auch die

Internetnutzung, der sichere Versand von E-Mails und Faxen sowie die richtige

Einrichtung von Netzwerken in der Publikation beleuchtet.

„Mit der Broschüre stellen wir unseren Mitgliedern einen übersichtlichen

Leitfaden zur Verfügung, mit dessen Hilfe sie die IT-Sicherheit in ihrer Praxis

überprüfen und möglicherweise nötige Anpassungen vornehmen können. Es handelt

sich dabei allerdings um grundsätzliche und wesentliche Erkenntnisse, die eine

individuelle Analyse und Risikobewertung – auch durch einen externen

Systembetreuer – nicht ersetzen“, stellt Müller klar. Die Broschüre sei deshalb

auch nicht als abschließende Darstellung von Maßnahmen im Einzelfall zu

verstehen. „Ich bin aber davon überzeugt, dass wir unsere Ärzte und

Psychotherapeuten mit dieser Checkliste sinnvoll beim Thema IT-Sicherheit

unterstützen, um die Praxen – und damit die Patientendaten – in Westfalen-Lippe

so sicher wie möglich zu machen“, sagt IT-Vorstand Thomas Müller.

Die KVWL-Broschüre „Empfehlungen zur IT-Sicherheit in Arztpraxen“ kann beim

Service-Center der KVWL nachbestellt werden (Tel. 0231/94 32 10 00).

Sie ist auch online abrufbar unter: https://www.kvwl.de/it_sicherheit/

Quelle: KVWL, 11.02.2020