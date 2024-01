ePflegebericht überzeugt in der Anwendung (Deutscher Pflegerat).

Besserer Informationsfluss im Pflege- und Gesundheitsbereich über die Sektorengrenzen hinweg ist somit möglich. Krankenhäuser, ambulante oder stationäre Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime und Pflegdienste können künftig erstmalig den gleichen Pflegebericht nutzen. Über die Sektorengrenzen könnte damit der

Informationsfluss nahtlos wesentlich verbessert werden. Nicht zuletzt in einer

erfolgreichen Machbarkeitsstudie hat der ePflegebericht seinen Nutzen

bewiesen“, weist Irene Maier, Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerats e.V.

(DPR), hin.

„Gezeigt hat sich, dass die mit der Hilfe des ePflegeberichts übermittelten

pflegerischen Informationen diejenigen in herkömmlichen Überleitungsbögen an

Quantität und Relevanz übertrafen. Da der ePflegebericht zudem auf einer

einheitlichen am Pflegeprozess orientierten Struktur aufbaut, ist die

Erfassbarkeit der Daten unmittelbar gegeben. Er ist für alle in der

professionellen Pflege Tätigen nutzbar. Das ist ein enormer Vorteil.

Die Möglichkeit, auf elektronischem Weg die benötigten Informationen synchron,

eventuell noch vor Eintreffen der pflegebedürftigen Person in der

Zieleinrichtung zu übermitteln, verschafft ihm einen weiteren Vorteil gegenüber

bisherigen papierbasierten Überleitungsbögen.

Von der für Deutschland maßgeblichen Standardisierungsorganisation HL7 sind

inzwischen sowohl für seine Struktur als Clinical Document Architecture

(CDA)-Dokument als auch für seine Schnittstelle im FHIR-Format

Implementierungsleitfäden entwickelt und abgestimmt worden. Damit ist der Weg

eröffnet für eine Nutzung innerhalb der im Gesundheitsbereich zu errichtenden

Telematik-Infrastruktur.

Diese Nutzung bietet sich umso mehr an, als die Berufsgruppe der Pflegenden

mittlerweile ausdrücklich als Teilnehmerin an der deutschen

Telematik-Infrastruktur genannt wird.

Die Dringlichkeit der Nutzung des ePflegeberichts wird noch verstärkt durch die

Tatsache, dass an COVID-19 erkrankte Personen in allen Phasen ihrer Erkrankung

von Pflegenden betreut werden und dieser Berufsgruppe traditionell eine Rolle

als Informationsdrehscheibe auch für andere Berufsgruppen zukommt.“

Hintergrund:

Entstanden ist der standardisierte ePflegebericht unter der Schirmherrschaft

des Deutschen Pflegerats. Erarbeitet wurde er von der Forschungsgruppe

Informatik im Gesundheitswesen der Hochschule Osnabrück unter Leitung von Frau

Prof. Dr. Ursula Hübner (u.huebner@hs-osnabrueck.de) sowie Frau Mareike

Przysucha, MSc (epflegebericht@hs-osnabrueck.de), jeweils Hochschule Osnabrück.

Informationen über den ePflegebericht sind abrufbar unter

https://www.hs-osnabrueck.de/forschungsgruppe-informatik-im-gesundheitswesen/

Der ePflegebericht wurde einer Evaluation unterzogen und mit insgesamt 114

Überleitungsbögen aus deutschen Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten

Pflegediensten abgeglichen auf die Frage, ob die in den Überleitungsbögen

dargestellten pflegerischen Inhalte im ePflegebericht abgebildet werden können,

was bejaht werden konnte.

Ansprechpartnerin:

Irene Maier

Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerats

Deutscher Pflegerat e.V. (DPR)

Bundesarbeitsgemeinschaft Pflege- und Hebammenwesen

Alt-Moabit 91, 10559 Berlin

Telefon: (0 30) 398 77 303

Telefax: (0 30) 398 77 304

E-Mail: presse@deutscher-pflegerat.de

Internet: www.deutscher-pflegerat.de

Quelle: Deutscher Pflegerat, 14.05.2020