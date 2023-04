Gezielter Cyberangriff auf IT-Netz des Klinikums Hochsauerland (Pressenachricht).

Ende der letzten Woche haben Unbekannte mit einem gezielten und massiven Angriff versucht, Zugriff auf die IT-Infrastruktur des Klinikums Hochsauerland zu erlangen. Der unmittelbare Angriff ist dank automatisierter Sicherheitssysteme schnell erkannt und gestoppt worden. Aus Sicherheitsgründen

wurden alle webbasierten Anwendungen zunächst deaktiviert und das IT-System des Klinikums vom Internet getrennt. Seither werden alle Systeme in Zusammenarbeit

mit externen Forensikern überprüft. „Wir haben die Ermittlungsbehörden

eingeschaltet und Strafanzeige erstattet. Die Zentral- und Ansprechstelle

Cybercrime (ZAC NRW) führt nun die Ermittlungen. Auch das Landeskriminalamt NRW

sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind involviert“,

so Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung, Klinikum Hochsauerland.

[...]

Quelle: Pressenachricht, 25.04.2023