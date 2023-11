Kliniken des Landkreises Lörrach stellen Software um

Die Kliniken des Landkreises Lörrach bringen ihr neues Krankenhausinformationssystem KIS in den Echtbetrieb (Pressenachricht).

Zum Jahresbeginn stellen die Kliniken des Landkreises Lörrach mit ihren Standorten in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim sowie das St. Elisabethen-Krankenhaus auf ein neues, modernes Krankenhausinformationssystem („KIS“) um. Während die medizinische Versorgung der Patienten sichergestellt ist, könnte

es bei administrativen Abläufen in den ersten Tagen des Jahres etwas ruckeln. Hierfür bitten die Kliniken im Voraus um Verständnis.

Viel Arbeit für zukunftsweisendes Projekt

Das unternehmensweite Digitalisierungsprojekt läuft bereits seit eineinhalb

Jahren. Nahezu alle Abteilungen der Kliniken sind dabei involviert, haben ihren

Input geliefert und Schulungen durchlaufen. „Wir haben sehr viel Arbeit und

Energie in dieses unternehmensweite Digitalisierungsprojekt investiert, aber es

wird uns auch sehr viel bringen“ zeigt sich Projektleiter Moritz Moenius

überzeugt. Der IT-verantwortliche Geschäftsführer Marco Clobes ergänzt: „Mein

herzlicher Dank gilt allen Mitarbeitenden, die diese Mehrbelastung auf sich

genommen haben und helfen, dieses zukunftsweisende Projekt zum Erfolg zu

führen“.

Bestmögliche Vorbereitung

Selbstverständlich wurde insbesondere die Startphase der neuen Software am

Jahresbeginn bestmöglich vorbereitet: Planbare Krankenhausaufenthalte wurden

vorsorglich in reduziertem Umfang angesetzt, so dass der Klinikbetrieb bei der

Umstellung möglichst nicht auf Volllast läuft. Ein ganzer Stab der Deutschen

Telekom Clinical Solutions GmbH steht als Support vor Ort bereit, ebenso die

klinikeigenen IT-Abteilung.

Schneller, flexibler, sicherer

Künftig wird es in den Kliniken für die Patienten und Mitarbeitenden sicht- und

spürbar digitaler und weniger papiergebunden zugehen. So werden etwa Ärzte und

Pflegende über mobile Endgeräte auf die Patientenakte zugreifen, die derzeit

noch in Papierform geführt wird. Schnellere, flexiblere und sicherere Pflege

sowie Verfügbarkeit von Daten ist einer der großen Vorteile. Aufträge an

interne Leistungsstellen wie etwa Diagnostik- und Therapiebereiche oder den

Sozialdienst erfolgen per Klick und die Mitarbeitenden haben den Verlauf eines

Auftrags stets im Blick. Automatisierung erleichtert das Verfassen von

Aufnahme-, Verlegungs- und Entlassbriefen oder OP-Berichten. Perspektivisch

bietet das System auch Ausbaustufen wie etwa Portale für Patienten und

niedergelassene Ärzte.

Gemeinsame digitale Heimat

Bislang nutzten die Kreiskliniken und das St. Elisabethen-Krankenhaus zwei

unterschiedliche Software-Systeme, waren sie doch bis vor fünf Jahren

voneinander unabhängig. Nun wachsen sie auch auf digitaler Ebene immer mehr

zusammen und beziehen schon in wenigen Tagen eine gemeinsame digitale Heimat –

rund drei Jahre, bevor sie in dem neuen Klinikum in Lörrach auch physisch

zusammenziehen.

Quelle: Pressenachricht, 29.12.2022