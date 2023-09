Klinikum Region Hannover mit positivem Fazit zum Einsatz des Messenger-Dienstes Siilo (Pressemitteilung).

Ob Dienstübergabe, virtuelle Übergabevisiten an Wochenenden oder Feiertagen, die Kommunikation mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, über Berufsgrenzen im Gesundheitswesen hinweg oder der schnelle Austausch von Patientendaten – ein Jahr lang nutzt das KRH den

Messenger im Gesundheitsbereich: Siilo – Eine Erfolgsbilanz.

Zuerst einmal die nackten Fakten: Startete das KRH im Februar 2020 mit 216

angemeldeten Mitarbeiter*innen, also bei insgesamt 8000 Beschäftigten 2,7

Prozent, so liegt die Zahl im Februar 2021 bei 1210 KRH Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern – 15 Prozent. „Das Klinikum Region Hannover ist einer unserer

Poweruser, wenn nicht sogar unser Vorzeigemodell“, sagt Maike Bruns,

Network-Growth-Lead bei Siilo Deutschland. „Mir gefällt der Ansatz der Kollegen

in Hannover, alle Möglichkeiten von Siilo zu nutzen, ob es in großen oder

kleinen Gruppenchats ist, für die interne Kommunikation von Corona Zahlen oder

News bis hin zum gezielten Marketing bei Einweisern.“

[...]



Quelle: Pressemitteilung, 18.02.2021