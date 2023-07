Qualität der Behandlung des akuten Schlaganfalls - Auswertung evidenzbasierter Indikatoren von 260000 Patientendaten / The quality of acute stroke treatment - an analysis of evidence-based indicators in 260000 Patients /> Az. S 3 KR 367/12: Krankenkasse muss sich vorherige wirksame Kostenübernahmeerklärung nach danach abweichender MDK-Beurteilung zurechnen lassen />



Anzeige