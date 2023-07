Zukunftswerkstatt Blockchain Gesundheitswesen

Zukunftswerkstatt: Blockchain im Gesundheitswesen (Bundesgesundheitsministerium).

Mehr Transparenz, mehr Vertrauen, mehr Sicherheit – mit Blockchain werden viele Chancen verbunden. Um mit der Zukunftstechnologie auch das Gesundheitssystem besser zu machen, hat das Bundesministerium für Gesundheit zu einem Ideenwettbewerb eingeladen.

Was ist eine Blockchain?

In der Blockchain werden Daten gespeichert und ausgetauscht. Diese Daten werden

in Blöcke eingeteilt. Jeder einzelne Block ist mit dem nächsten verbunden und

bildet eine Kette (deshalb der Name: „Chain“ = Kette). Das Besondere an dieser

Art des Datenaustausches ist, dass es keiner Steuerung Dritter bedarf, wie z.B.

einer Bank oder eines Administrators. Denn die Daten werden nicht zentral

gespeichert, sondern auf einer Vielzahl von Computern. Der einzelne Nutzer kann

über das System Daten tauschen. Sein Vorteil: Die Sicherheit der eigenen

Daten.

Zukunftswerkstatt

Weniger Manipulation beim Betäubungsmittelrezept, schnellere und sichere

Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitserklärung oder der Datenschutz bei

Patienteneinwilligungen – all das waren Projekte, die bei der Zukunftswerkstatt

vorgestellt wurden. Aus über 140 eingereichten Skizzen durften 20 Finalisten

ihre Projekte zum Thema Blockchain im Gesundheitswesen im Bundesministerium für

Gesundheit vorstellen. Für die folgenden ausgezeichneten Projekte wurde ein

Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro verliehen.

Gewinner

1. Platz: Irina Hardt und Dr. Christian Sigler

Das Betäubungsmittelrezept ist anfällig für Manipulation, Missbrauch und

Diebstahl. Unter dem Motto „Kampf gegen Betäubungsmittelmissbrauch“ haben die

Gewinner der Zukunftswerkstatt ein digitales Verfahren auf Basis der Blockchain

entworfen: Das Rezept (eBtM) wird in einer privaten Blockchain durch

Arztpraxen, Apotheken und Aufsichtsbehörden gemeinsam digital verwaltet. Damit

erhöht eBtM die Betäubungsmittelsicherheit in Deutschland und reduziert

Verwaltungsaufwand.



2. Platz: Andreas Schütz und Tobias Fertig

Patienteneinwilligungen sind im deutschen Gesundheitswesen allgegenwärtig. Egal

ob bei Studienteilnahmen, bei Organspenden oder schlichtweg bei

Aufklärungsgesprächen und Operationen. Patientinnen und Patienten sollten für

jeden Einzelfall Abmachungen treffen können, was mit ihren Daten geschieht –

sowohl bei genetischen als auch anderen personenbezogenen Daten. Hier kommt die

Blockchain ins Spiel. Damit bleiben die Daten trotz vermeintlicher Transparenz

geschützt und Patienten können individuell über die Verwendung entscheiden.



3. Platz: Prof. Volker Nürnberg und Stephanie Widmaier

Die Krankschreibung beim Arzt in Form der sogenannten

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ist ein umständlicher, papierbasierter

Prozess. Noch schlimmer: Er gehört zur alltäglichen ärztlichen Praxis. Auch

hier verspricht Blockchain-Technologie in Form einer digitalen AU vom Arzt

Abhilfe. Diese wird sicher verschlüsselt und an Patient, Arbeitgeber sowie

Krankenkasse übermittelt. Dank der Blockchain werden AU-Fälschungen praktisch

unmöglich. Über eine mobile Applikation können die Nutzer Informationen zu den

AUs einsehen und verwalten. Der Patient hat dabei stets den Vollzugriff auf

seine AUs und kann seiner Krankenkasse und seinem Arbeitgeber eine Lesefreigabe

in Echtzeit erteilen. Diese können nach Freigabe jedoch ausschließlich die

Informationen lesen, zu denen sie rein rechtlich Anspruch haben.

Wie geht es weiter?

Ziel des Ideenwettbewerbs war es, zu sondieren, welche Potenziale die

Blockchain-Technologie im Gesundheitswesen aufweist. Wir haben uns über die

große Resonanz und die 142 Skizzen gefreut. Von A wie

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis T wie Transplantation: das breite Spektrum

möglicher Anwendungen der Blockchain-Technologie ist mit dem Ideenwettbewerb

deutlich geworden.

Gleichzeitig zeigen die Skizzen auch: die Blockchain-Technologie verspricht

Vorteile in ihrer Dezentralität und Transparenz gegenüber herkömmlichen

IT-Lösungen, hat aber auch Nachteile wie gegebenenfalls hohe Initialkosten, die

es zu berücksichtigen gilt.

Außerdem geht es im Gesundheitswesen oft um besonders sensible persönliche

Daten. An digitale Anwendungen im Gesundheitswesen, gleich ob sie auf einer

Blockchain oder herkömmlichen Technologien basieren, stellen sich daher

besondere Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Gleichzeitig kann

die Blockchain-Technologie dazu beitragen, neue Impulse für innovative

Anwendungen für Versicherte zu setzen. Auch das ist heute deutlich geworden.

Insofern ist die zentrale Frage, bei welchen Anwendungen die

Blockchain-Technologie einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen IT-Lösungen

zeigen kann. Die heute hier vorgestellten Anwendungen haben sich mit dieser

Frage auseinandergesetzt und gleichzeitig Herausforderungen und offene Punkte

adressiert. Mit dem Ideenwettbewerb möchte das BMG einen Beitrag zur Analyse

dieser noch relativ jungen Technologie leisten.

Das Bundesgesundheitsministerium wird sich jetzt nach der Zukunftswerkstatt

weiter intensiv mit der Blockchain-Technologie beschäftigen. Die eingereichten

Anwendungen und Skizzen helfen bei der weiteren Sondierung und Prüfung, ob

weitere Forschungsförderungen auf den Weg gebracht werden sollten. Außerdem

wird sich auch Blockchain-Strategie der Bundesregierung dem Thema Gesundheit

widmen wird. Die Erkenntnisse aus dem Ideenwettbewerb werden darin einfließen.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 27.02.2019