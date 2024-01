Jahresbericht 2021 des Deutschen Herzschrittmacher- und Defibrillator-Registers / Annual Report of the German Cardiac Pacemaker and Defibrillator Register 2021 Part 1: Cardiac pacemakers (Springer, PDF, 1,1 MB).

Mit dem 21. Jahresbericht des Deutschen Herzschrittmacher- und Defibrillator-Registers kam es zu zwei wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den vorausgehenden Berichten. Einerseits hat sich der bisherige Erstautor und die treibende Kraft der Jahresberichte der vergangenen Jahrzehnte Prof. Dr. Andreas Markewitz nun in den verdienten Ruhestand begeben und seine Aufgaben an das bisherige Autorenteam übertragen. Dankenswerterweise wird er auch die nächsten Ausgaben noch beratend begleiten, und so hoffen wir, dass wir neben dem Design auch die inhaltlichen Schwerpunkte in gewohnter Weise präsentieren und eine Kontinuität in der weiteren Berichterstattung garantieren können.

Zum anderen haben sich einschneidende Änderungen für die deutsche Qualitätssicherung zum 1. Januar 2021 ergeben. So wurde zum Jahresende 2020 die Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in deutschen Krankenhäusern (QSKH-RL) und somit die bisherigen Bundesfachgruppen (BFG) der indirekten Verfahren nach § 18 QSKH-RL aufgehoben. Sie wurden durch das Qualitätssicherungsverfahren Versorgung mit Herzschrittmachern und implantierbaren Defibrillatoren unter der „Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung“ der sog. DeQS-RL Richtlinie abgelöst [1, 2].

[...]

Quelle: Springer, 11.01.2024