Kodierleitfaden 2019 Viszeralchirurgie

Kodierleitfaden 2019 für die Viszeralchirurgie (Buchhandel).

Zum zweiten Mal liegt ein praxisnaher Kodierleitfaden für die Kodierung der Viszeralchirurgie für das Jahr 2019 vor und schließt damit erneut eine Lücke in der Kodierliteratur. Die Abbildung chirurgischer Fälle in das DRG-System wird anhand von Definitionen,

Hitlisten und Beispielen anschaulich durch das erfahrene Autorenteam erklärt. Dabei werden die Themen Viszeralchirurgie und Transplantationschirurgie dargestellt. Die Viszeralchirurgie ist in der DRG-Vergütung inzwischen komplex abgebildet und wurde in den

letzten Jahren vom InEK gründlich überarbeitet. Auch für 2019 wurde die Abbildung operativer Fälle im System weiter ausgebaut. So wurden beispielsweise Codes für die Entfernung

eines Reservoirs und für das Weaning bei maschineller Beatmung neu eingeführt.

Die Bedeutung und der Umgang mit splitrelevanten Prozeduren werden im Leitfaden

ausführlich erläutert, ebenso die weitere Differenzierung der Beatmungs-DRGs.

Die zunehmend kritisch vom MDK geprüften Konstellationen im Fachgebiet werden

mit den aktuellen Fakten präsentiert. Daneben werden wiederkehrende klinische

Situationen wie beispielsweise die Kodierung der Segmentresektionen bei

Stomarückverlagerung, die Unterscheidung einer partiellen von einer

(sub-)totalen Ösophagektomie oder die Thematik Haupt- und Nebendiagnose von

Primärtumor und Metastase, wenn beides im gleichen Aufenthalt therapiert wird,

umfassend besprochen. Sämtliche Diagnosen, Prozeduren, Fallpauschalen und

Kodierrichtlinien, die die Viszeralchirurgie betreffen, werden für das

DRG-System 2019 aktuell dargestellt.

Quelle: Buchhandel, 01.12.2018