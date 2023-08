Autologe Chondrozytenimplantation am Knie: M-ACI zeigt vergleichbaren Nutzen zu Therapiealternativen - Abschlussbericht (IQWiG, PDF, 2 MB).

Vorteilhafte Effekte für Gelenkfunktion und Lebensqualität erkennbar / Nutzen mindestens vergleichbar mit dem von Therapiealternativen / Kein Nutzen für andere ACI-Verfahren ersichtlich. Bei Erwachsenen mit tiefgehenden Knorpeldefekten kommt seit über 30 Jahren eine autologe Chondrozytenimplantation (ACI)

zum Einsatz, die im Laufe der Zeit weiterentwickelt und modifiziert wurde. Für das jüngste Verfahren, die

matrixassoziierte ACI zeigen sich vorteilhafte Effekte, die auf einen mit den

Therapiealternativen mindestens vergleichbaren Nutzen schließen lassen. Für die

beiden anderen älteren Verfahren, kollagengedeckte ACI und periostgedeckte ACI,

sind keine Vorteile erkennbar.

So lautet das Fazit des Abschlussberichts, den das Institut für Qualität und

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im Auftrag des Gemeinsamen

Bundesausschusses (G-BA) jetzt vorgelegt hat. Zu untersuchen war der

patientenrelevante Nutzen aller drei Generationen der Chondrozytenimplantation

(ACI) – periostgedeckt (ACI-P), kollagengedeckt (ACI-C) oder matrixassoziiert

(M-ACI).

Matrixassoziierte ACI bietet technische Vorteile

Zur Behandlung von Knorpeldefekten bei Erwachsenen, die mehr als 50 Prozent der

Knorpeltiefe betreffen oder die bis in den darunterliegenden Knochen reichen,

ist die autologe Chondrozytenimplantation (ACI) in Deutschland ein langjährig

eingesetztes Therapieverfahren. Heute ist die matrixassoziierte ACI (M-ACI) die

meist verwendete Technik, und die beiden älteren Verfahren, ACI-C und ACI-P,

haben gemäß mehreren Stellungnahmen zum Vorbericht keine praktische Relevanz

mehr.

Bei dem zweistufigen Eingriff wird zunächst Knorpel entnommen, im Labor

kultiviert und im zweiten Schritt wieder in den Defekt eingebracht. Bei der

M-ACI werden die kultivierten Knorpelzellen direkt in einer Trägermatrix

fixiert und in die Knorpeldefektzone appliziert. Dieser technische Fortschritt

erspart das aufwändigere Fixieren und den wasserdichten Verschluss einer

Zellsuspension im Knorpeldefekt, der bei den älteren Verfahren – bei ACI-P

mittels Knochenhaut (Periost) oder bei der ACI-C mit einer Kollagenmembran –

notwendig ist. Insgesamt wird dadurch der operative Eingriff deutlich

erleichtert.

Vorteilhafte Effekte nur bei M-ACI

Aufgrund einer Metaanalyse der Studiendaten aus sieben RCTs ist davon

auszugehen, dass das M-ACI-Verfahren einen mit demjenigen der

Therapiealternativen wie der Mikrofrakturierung oder Mosaikplastik mindestens

vergleichbaren Nutzen hat: Es zeigten sich statistisch signifikante Effekte

zugunsten der M-ACI für die Kniefunktion und die gesundheitsbezogene

Lebensqualität, allerdings nicht in klinisch relevanter Größenordnung. Die

Ergebnisse zu weiteren Endpunkten deuten ebenfalls fast ohne Ausnahme in

Richtung eines Vorteils der M-ACI, sodass sich insgesamt für M-ACI ein mit den

Therapiealternativen mindestens vergleichbarer Nutzen feststellen lässt.

Die beiden älteren Verfahren ACI-P und ACI-C liefern bei der Einzelbetrachtung

durchweg schlechtere Ergebnisse: Auf Basis von teils inkonsistenten Ergebnissen

aus je zwei RCTs ist weder ein Nutzen von ACI-C und ACI-P erkennbar noch lässt

sich ein vergleichbarer Nutzen zu Therapiealternativen feststellen.

Zum Ablauf der Berichterstellung

Die vorläufigen Ergebnisse, den Vorbericht, hatte das IQWiG im Juni 2020

veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Nach Abschluss des

Stellungnahmeverfahrens hat das Projektteam den Vorbericht überarbeitet und als

Abschlussbericht im November an den Auftraggeber, den G-BA, versandt. Der

Abschlussbericht enthält Änderungen, die sich aus dem Stellungnahmeverfahren

ergeben haben. Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen werden in einem

eigenen Dokument zeitgleich mit dem Abschlussbericht publiziert.

Weitere Informationen

Zum Abschlussbericht

Quelle: IQWiG, 20.11.2020