Entlassmanagement: G-BA verlängert Corona-Sonderregeln

G-BA verlängert Corona-Sonderregeln (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat heute die Corona-Sonderregeln für die Ausstellung von Krankschreibungen, für ärztlich verordnete Leistungen und Krankentransporte sowie für die telefonische Beratung in der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung über den 31. März hinaus um weitere drei bzw.

sechs Monate verlängert. Er reagiert damit auf das anhaltend hohe

Infektionsgeschehen. Ziel ist es, Arztpraxen zu entlasten und direkte

Arzt-Patienten-Kontakte so gering wie möglich zu halten. Außerdem erweiterte

der G-BA die Frist für pharmazeutische Unternehmen zur Einreichung der Dossiers

für die Nutzenbewertung von Arzneimitteln gegen COVID-19. Wenn sich diese

Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren bei der Europäische

Arzneimittel-Agentur (EMA) befinden, können die Dossiers nun auf Antrag bis zu

5 Monate nach der Zulassung an den G-BA übermittelt werden.

Übersicht über die verlängerte Geltungsdauer der Corona-Sonderregeln

Arbeitsunfähigkeit: Patientinnen und Patienten, die an leichten

Atemwegserkrankungen leiden, können wie bisher telefonisch für bis zu 7

Kalendertage krankgeschrieben werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patientin oder des Patienten durch

eine eingehende telefonische Befragung überzeugen. Eine einmalige Verlängerung

der Krankschreibung kann telefonisch für weitere 7 Kalendertage ausgestellt

werden. Gilt bis 30. Juni 2021.

ASV: In der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) bleibt der

Behandlungsumfang um die Möglichkeit zur telefonischen Beratung für alle

Patientengruppen erweitert. Gilt bis 30. Juni 2021.

Entlassmanagement: Krankenhausärztinnen und -ärzte können weiterhin im Rahmen

des Entlassmanagements eine Arbeitsunfähigkeit für eine Dauer von bis zu 14

Kalendertagen statt bis zu 7 Tagen nach Entlassung aus dem Krankenhaus

bescheinigen. Ebenso können sie für die Dauer von bis zu 14 Tagen häusliche

Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, Soziotherapie

sowie Hilfs- und Heilmittel verordnen, insbesondere dann, wenn das zusätzliche

Aufsuchen einer Arztpraxis vermieden werden soll. Außerdem können die

Verordnungsmöglichkeiten von Arzneimitteln bei der Entlassung aus dem

Krankenhaus wie bisher flexibler gehandhabt werden. Gilt bis Ende der

epidemischen Lage.

Erleichterte Vorgaben für Verordnungen: Heilmittel-Verordnungen bleiben auch

dann gültig, wenn es zu einer Leistungsunterbrechung von mehr als 14 Tagen

kommt. Darüber hinaus bleiben Ausnahmen für bestimmte Fristen bei Verordnungen

im Bereich der häuslichen Krankenpflege bestehen: Folgeverordnungen müssen

nicht in den letzten 3 Arbeitstagen vor Ablauf des verordneten Zeitraums

ausgestellt werden. Außerdem können Ärztinnen und Ärzte Folgeverordnungen für

häusliche Krankenpflege für bis zu 14 Tage rückwirkend verordnen. Ebenfalls

muss vorübergehend eine längerfristige Folgeverordnung von häuslicher

Krankenpflege nicht begründet werden. Gilt bis 30. September 2021.

Krankentransport: Krankentransportfahrten zu nicht aufschiebbaren zwingend

notwendigen ambulanten Behandlungen von nachweislich an Corona erkrankten

Versicherten oder von Versicherten, die aufgrund einer behördlichen Anordnung

unter Quarantäne stehen, bedürfen wie bisher vorübergehend nicht der vorherigen

Genehmigung durch die Krankenkasse. Gilt bis Ende der epidemischen Lage.

Verlängerung der Vorlagefrist für Verordnungen: Die Frist zur Vorlage von

Verordnungen bei der Krankenkasse bleibt weiterhin für häusliche Krankenpflege,

Soziotherapie sowie spezialisierte ambulante Palliativversorgung von 3 Tagen

auf 10 Tage verlängert. Gilt bis 30. September 2021.

Verordnungen nach telefonischer Anamnese: Folgeverordnungen für häusliche

Krankenpflege, Hilfsmittel und Heilmittel dürfen weiterhin auch nach

telefonischer Anamnese ausgestellt werden. Voraussetzung ist, dass bereits

zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine unmittelbare persönliche Untersuchung

durch die Ärztin oder den Arzt erfolgt ist. Die Verordnung kann dann postalisch

an die Versicherte oder den Versicherten übermittelt werden. Dies gilt im

Bereich der Heilmittel auch für Folgeverordnungen von Zahnärztinnen und

Zahnärzten. Ebenso sind weiterhin Verordnungen von Krankentransporten und

Krankenfahrten aufgrund telefonischer Anamnese möglich. Gilt bis 30. September

2021.

Videobehandlung: Eine Behandlung kann weiterhin auch per Video stattfinden,

wenn dies aus therapeutischer Sicht möglich und die Patientin oder der Patient

damit einverstanden ist. Diese Regelung gilt für eine Vielzahl von Heilmitteln,

die von Vertrags(zahn)ärztinnen und -ärzten verordnet werden können. Auch

Soziotherapie und psychiatrische häusliche Krankenpflege können mit

Einwilligung der Patientin oder des Patienten per Video erbracht werden. Gilt

bis 30. September 2021.

Die Beschlüsse hierzu treten zum 1. April 2021 in Kraft.

Bei neuen Arzneimitteln gegen COVID-19 greifen längere Dossier-Fristen

Für neue Arzneimittel gegen COVID-19 gilt, solange eine epidemische Lage von

nationaler Tragweite besteht, eine längere Frist für das Einreichen der

vollständigen Dossiers zur Nutzenbewertung beim G-BA. Pharmazeutische

Unternehmen können die Dossiers auf Antrag bis zu 5 Monate nach Zulassung an

den G-BA übermitteln, wenn das Arzneimittel ein beschleunigtes Verfahren bei

der EMA durchlaufen hat. Vorgeschrieben ist eine Vorlage der Dossiers

normalerweise spätestens zum Markteintritt in Deutschland. Da derzeit alle

COVID-19-Arzneimittel in einem stark verkürzten sog. „Rolling-Review-Verfahren“

auf den Markt kommen, haben die pharmazeutischen Unternehmen nun deutlich mehr

Zeit, ein umfassendes und vollständiges Dossier zu erstellen.

Der Beschluss tritt am 18. März 2021 in Kraft.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 18.03.2021