Innovationsausschuss: Zahlreiche Projektideen für neue Versorgungsformen

Innovationsausschuss: Im Förderbereich der neuen Versorgungsformen werden die Projekte in einem zweistufigen Verfahren ausgewählt (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Die Förderbekanntmachungen des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss haben im Bereich der neuen Versorgungsformen erneut großes Interesse hervorgerufen: Bis zur Einreichungsfrist am 16. Mai 2023 lagen insgesamt 122 Ideenskizzen vor. Der Innovationsausschuss wird nun voraussichtlich

im 4. Quartal 2023 darüber entscheiden, zu welchen Projektideen ein Vollantrag eingereicht werden kann. Die Ausarbeitung eines solchen Vollantrags – die Konzeptentwicklungsphase – fördert der Innovationsausschuss

mit bis zu 75 000 Euro.

Die eingegangenen Ideenskizzen verteilen sich auf spezifische Themenfelder, die

der Innovationsausschuss nach einem sogenannten Konsultationsverfahren

vorgegeben hatte:

Modelle zur Stärkung der evidenzbasierten Versorgungsgestaltung: 31

Kooperative und interprofessionelle Versorgungsmodelle mit weiterentwickelter

Aufgabenteilung zwischen verschiedenen Gesundheitsberufen und

Leistungserbringern: 22

Modelle zur Vermeidung, Verminderung und Verzögerung von Pflegebedürftigkeit:

10

Neue Versorgungsformen zur Stärkung und Entlastung pflegender An- und

Zugehöriger: 7

Modelle zur Verbesserung der Versorgung von chronisch Erkrankten mit hohem

Versorgungsbedarf in schwächer versorgten Gebieten: 14

Optimierung der Schnittstellen und Zusammenarbeit zwischen der Gesetzlichen

Krankenversicherung und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst in der Prävention

und Gesundheitsversorgung: 15

Weitere 23 Ideenskizzen erhielt der Innovationsausschuss über die themenoffene

Förderbekanntmachung.

[...]

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 22.05.2023