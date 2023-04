Roboter sind zu wichtigen Helfern bei komplexen, minimalinvasiven Eingriffen geworden

Das Klinikum Bielefeld eröffnet das Zentrum für roboterassistierte Chirurgie OWL (Pressemeldung).

Das Klinikum Bielefeld hat ein modernes Zentrum für roboterassistierte

Chirurgie eröffnet, in dem die roboterassistierten Chirurgiesysteme mit den

Namen „Da Vinci“ und MAKO© in den Bereichen der Weichteil- und Knochenchirurgie

eine wichtige Rolle spielen. Die roboterassistierte Chirurgie ist eine der

modernsten Entwicklungen auf dem Gebiet der minimalinvasiven Chirurgie und

bietet zahlreiche Vorteile für Patient*innen und Operarteur*innen.

Roboter sind in der Chirurgie zunehmend zu wichtigen Helfern bei komplexen,

minimalinvasiven Eingriffen geworden. Die Roboter dienen als verlängerter Arm

der Chirurg*innen und ermöglichen höchste Präzision und maximale

Sichtgenauigkeit. Der MAKO© Roboterarm wird bereits seit 2018 in der

Orthopädischen Klinik des Klinikums Bielefeld – Mitte eingesetzt und erhält nun

mit dem Da Vinci Roboter einen „Kollegen“, der zu den modernsten

Operationssystemen in Europa gehört. Das Klinikum Bielefeld ist das einzige

Haus in Ostwestfalen, das sowohl die Weichteil- als auch die Knochenchirurgie

roboterassistiert realisiert. Für die Ausstattung des Zentrums für

roboterassistierte Chirurgie investierte das Klinikum Bielefeld 10 Mio. Euro.

5,5 Mio. Euro flossen hiervon in den Bau und die Ausstattung zweier neuer

Operationssäle, einer davon ist dem Da Vinci Roboter vorbehalten. Glasscheiben

ermöglichen die Einsichtnahme auch während einer Operation: „Dies ist besonders

im Hinblick auf unseren universitären Auftrag relevant“, sagt Michael

Ackermann, Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld. Durch die Scheiben haben

auch Studierende der medizinischen Fakultät der Universität Bielefeld, die

einen Teil ihrer Praxisphasen am Klinikum Bielefeld verbringen, die

Möglichkeit, die Operation zu verfolgen, ohne direkt im Operationssaal zu

stehen. „In Zukunft ermöglicht uns eine Kamera die direkte Übertragung von

Operationen in den Vorlesungssaal“, so der Geschäftsführer weiter.

"Wir sind stolz darauf, unseren Patient*innen die neuesten Technologien und die

bestmögliche medizinische Versorgung anzubieten. Die Gründung des Zentrums für

roboterassistierte Chirurgie OWL ist ein weiterer bedeutender Schritt in die

Zukunft als Universitätsklinik", so Ackermann. "Die Robotik ist heutzutage aus

dem OP eines Universitätsklinikums nicht mehr wegzudenken", sagt Dr. Daniel

Valdivia, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie und der Leiter des Zentrums

für roboterassistierte Chirurgie OWL. "Mit der Unterstützung von Robotern wie

dem Da Vinci und dem Mako© Roboterarm haben Chirurg*innen Möglichkeiten, die

Fähigkeiten des menschlichen Auges und die der menschlichen Hand noch zu

übertreffen. Die roboterassistierte Chirurgie bietet viele Vorteile für unsere

Patient*innen wie kleinere Schnitte, verkürzte Operationszeiten, weniger

Blutungen, geringere Infektionsraten, weniger Komplikationen und weniger

postoperative Schmerzen."

[...]

Quelle: Pressemeldung, 20.04.2023