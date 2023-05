Hilfsfristen im Rettungsdienstplan müssen neu geregelt werden

Baden-Württemberg: Regeln für Rettungsdienst-Hilfsfristen unwirksam (Verwaltungsgericht Baden-Württemberg).

Kurzbeschreibung: Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2023 in seinem Urteil § 6 des Rettungsdienstplans des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom 31.08.2022 (GABl. 2022, S. 739) - der im Wesentlichen Regelungen zur sogenannten Hilfsfrist

im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 5 und 6 des Rettungsdienstgesetzes enthält - für unwirksam erklärt. Im Übrigen wies er die Anträge ab, die gegen

den gesamten Rettungsdienstplan sowie gegen zwei Beschlüsse des

Landesausschusses für den Rettungsdienst und einen Erlass des Innenministeriums

gerichtet waren.

Rettungsdienstplan des Landes: § 6 (Hilfsfrist des ersteintreffenden

Rettungsmittels) für unwirksam erklärt; Normenkontrollanträge teilweise

erfolgreich

Die insgesamt 16 Antragsteller, darunter fünf Notärzte und ein

Rettungsassistent, machen u. a. geltend, als potenzielle Notfallpatienten in

ihren Grundrechten, insbesondere ihrem Recht auf Leben und körperliche

Unversehrtheit, betroffen zu sein (ausführlich zum Gegenstand des Verfahrens:

Pressemitteilung des VGH vom 2. März 2023 zur Geschäftstätigkeit 2022, unter

Punkt 3, „6. Senat“).

Der VGH hat heute den Beteiligten den Tenor des ergangenen Urteils mitgeteilt.

Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor.

Hinweis: Der VGH wird eine gesonderte Pressemitteilung zu den Urteilsgründen,

die voraussichtlich erst in mehreren Wochen vorliegen werden, veröffentlichen.

Derzeit können keine weiteren Angaben zum Inhalt des Urteils gemacht werden, da

die Urteilsgründe noch nicht vorliegen. Auch nähere Angaben zum Zeitpunkt, in

dem die Urteilsgründe vorliegen werden, sind nicht möglich.

Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde vom VGH nicht zugelassen. Die

Antragsteller und der Antragsgegner können binnen eines Monats nach Zustellung

des vollständigen Urteils Nichtzulassungsbeschwerde zum

Bundesverwaltungsgericht erheben (Az. 6 S 2249/22).

Quelle: Verwaltungsgericht Baden-Württemberg, 10.05.2023