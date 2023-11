Kostenloses Hybrid-DRG Dashboard - Planungssicherheit in 2024

Das deutsche Gesundheitswesen zeichnete sich bislang durch eine klare Trennung zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor aus. Diese strikte Trennung, kombiniert mit dem starken Fokus auf das DRG-System, hat in den letzten Jahren zu einer übermäßigen Zunahme stationärer Behandlungen geführt.



Diese Trennung löst der Gesetzgeber zum 01.01.2024 in einigen Bereichen mit der Einführung der Hybrid-DRGs auf. Mit der neuen Vergütungsform der Hybrid-DRGs, deren Höhe zwischen dem ambulanten (einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM)) und stationärem (diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG)) Niveau liegen soll, verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, die sektorenübergreifende Leistungserbringung anzureizen.



Planungssicherheit in 2024 !



Welche und wie viele Behandlungsfälle können zukünftig sektorenübergreifend geleistet werden?

Wie hoch ist die Erlösdifferenz zwischen EBM, H-DRG und a-G-DRG bzw. Eintagesbelegung?

Wie bilde ich homogene Patientencluster, um das Potenzial maximal ausschöpfen zu können?

