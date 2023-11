Experte MD-Management m/w/d Ortenau Klinikum gKAöR Offenburg

Die Ortenau Klinikum gKAöR sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Experten MD-Management (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.ortenau-klinikum.de

Ortenau Klinikum gKAöR

Experte MD-Management

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 MD-Management Verwaltung

Bearbeitung und Dokumentation von MD-Fällen in eisTIK.Net

Bearbeitung von Anfragefällen auf Grundlage von offenen Posten und der Verjährungsliste

Bearbeitung der Anfragen zur Rechnungsfälligkeit stationärer Behandlungen (ANFM)

Bearbeitung von Fällen mit Sanktionszahlung

Erstellung von Begründungen von stationär abgerechneten Fällen aus dem AOP-Katalog

Erstellung von Kostenvoranschlägen für das Patientenmanagement

Erstellung interner Arbeitshilfen

Qualitätssichernde Bearbeitung von Datenmigrationsfällen

Qualitätssichernde Bearbeitung von Plausibilitätschecks und Ausleitung von Fehlerlisten

Durchführung der Rechnungskorrektur einschließlich Kodierkorrektur in NEXUS

Durchführung von teaminternen Schulungen

Zuarbeit zur Kennzahlenentwicklung

Zuarbeit für das Erörterungsverfahren nach PrüfvV

Strukturierte Wartung der Stammdaten für das MD-Tool in eisTIK.Net

Fachliche Mitaufbereitung von Klagefällen

Vorbereitung zur Fakturierung bei akzeptierten negativen Gutachten