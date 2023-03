Kodierfachkräfte (w/m/d) Contilia GmbH Essen

Die Contilia GmbH Essen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Kodierfachkräfte (m/w/d) mit Reisebereitschaft (3 Tage die Woche) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.contilia.de

Contilia GmbH

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Fallbegleitende Kodierung

Sichere Anwendung der Deutschen Kodierrichtlinien (DKR)

Verweildauersteuerung

Ansprechpartner für Mitarbeiter:innen und Führungskräfte in allen Fragen der Kodierung

Teilnahme an MD Begehungen

Optimierung der Dokumentation in Zusammenarbeit mit den Kliniken