Kodierfachkraft Bereich PEPP oder Arzt / Ärztin für Psychiatrie (m/w/d) Dedalus HealthCare GmbH deutschlandweit

Die Dedalus HealthCare GmbH Bonn sucht standortunabhängig und deutschlandweit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) im Bereich PEPP oder einen Arzt / eine Ärztin für Psychiatrie für den Softwarebereich Medizincontrolling / RICO (home based) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.dedalus.com

Dedalus HealthCare GmbH

Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

Enge Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement der Kodierungsunterstützungssoftware zur initialen Regelerstellung nach den DRK-Psychiatrie Entgeltsystem

Consulting, Configuration oder Customizing sind für Dich keine Fremdworte, sondern Gelegenheiten für spannende Kundenlösungen und kollegialen Austausch

Du denkst bei der Software-Implementierung im Bereich des Medizincontrollings mit und machst Kunden zu Partnern - Dedalus-Kunden sind bei Dir in besten Händen

Du übernimmst Projektverantwortung, erarbeitest und analysierst gemeinsam mit dem Kunden die individuellen Bedürfnisse und Workflows

Du hältst Deine Arbeit in Protokollen nach und führst eigenständige Kommunikation mit den Kunden

Du unterstützt uns als Fachberater:in im Service-Team mit Deiner Software- und Prozess-Kompetenz bei unseren ganzheitlichen ORBIS-Lösungen in Zusammenspiel mit Entwicklern und Vertrieblern

Flexibilität ist Teil unseres Namens - und Deine Einstellung zum Service in Deutschland - ca. 60% Reisebereitschaft (bis zu 3 Tage die Woche unterwegs, sowie Homeoffice möglich)