Kodierfachkraft im DRG-/ MDK-Team AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Die AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) als Mitarbeiter im DRG-/ MDK-Team (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.kinderkrankenhaus.net

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

• Vorbereitung, Verteidigung und Nachbereitung der durch den MDK geprüften Behandlungen aller Fachabteilungen

• Kommunikation der Prüfungsergebnisse an die kodierenden Ärzte und DRG-Beauftragten

• Sicherstellung einer revisionssicheren Kodierung und Falldokumentation anhand der Analyse von Fallakten

• eigenständige Bearbeitung von Falldialogen mit den Kostenträgern

• Vermittlung von Basiswissen im Bereich der Kodierung und Falldokumentation an das medizinische Personal

• aktive Mitarbeit an Projekten innerhalb des Medizincontrollings