Kodierfachkraft (m/d/w) Universitätsklinikum Ulm

Das Universitätsklinikum Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (w/m/d) für den Fachbereich Unfallchirurgie (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Ulm

Kodierfachkraft

Teilzeit

75%

Vergütung: Bezahlung nach TV UK

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Kodieren und Gruppieren von Fällen anhand der Primärdokumentation unter Beachtung der geltenden Kodierrichtlinien / fallbegleitend und retrospektiv

Unterstützung bei Analyse und Optimierung der Kodierqualität

Unterstützung der Mitarbeiter im Ärztlichen, Pflege- und Funktionsdienst sowie bei der Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte

Unterstützung und Begleitung für Qualitätszertifizierungen

Vorbereitung und ggf. Teilnahme an Fallbesprechungen mit Kostenträgern/MD

Mitarbeit bei der Bearbeitung von MD- und Kassenanfragen

Unterstützung in der externen Qualitätssicherung