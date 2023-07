Kodierfachkraft m/w/d LMU Klinikum München

Das LMU Klinikum München sucht zum 01.02.2022 eine Kodierfachkraft (m/w/d) Abteilung Patientenmanagement (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.lmu-klinikum.de

LMU Klinikum München

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Erfassung und Kontrolle (Vollständigkeit, Plausiblität) von ICD- und OPS-Codes mit dem Schwerpunkt auf muskuloskelettale Erkrankungen (Orthopädie, Unfallchirurgie) Erfassung und Kontrolle von Zusatzentgelten und NUB-Entgelten Erfassung und Kontrolle von Beatmungszeiten und TISS-SAPS Punkten Überwachung der Dokumentation von technischen Leistungen wie ECMO, Hämofilter Unterstützung der Ärzte und Pflegekräfte bei Fragen rund um die Themen Kodierung, Abrechnung und Fallprüfung Vorbereitung von und Teilnahme an MDK-Prüfungen Weiterentwicklung der Dokumentation in der Fachabteilung Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling

- Mind. 1-jährige Berufserfahrung in der stationären Patientenversorgung, wenn möglich in einem Haus der Maximalversorgung

- mindestens 1-jährige praktische und eigenständige Kodiererfahrung

- Kenntnisse in EDV-Systemen eines Krankenhauses und in Microsoft Office

- Kenntnisse in der Dokumentation und der Abrechnung von intensivmedizinischen Leistungen