Sachbearbeiter Krankenhausabrechnung Abrechnungszentrum Emmendingen

Das Abrechnungszentrum Emmendingen sucht mehrere Sachbearbeiter (m/w/d) Krankenhausabrechnung (stationär oder ambulant) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: Personalabteilung@arz-emmendingen.de

Mehr Informationen: www.abrechnungszentrum-emmendingen.de

Abrechnungszentrum Emmendingen

Sachbearbeiter Krankenhausabrechnung

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach Haustarifvertrag

29-2072.00 Sachbearbeiter Verwaltung

- abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinisch-pflegerischen Beruf oder eine vergleichbare Qualifikation (Medizinischer Fachangestellter (m/w/d), Kaufmännische Ausbildung im Gesundheitswesen) Berufserfahrung als Kodierfachkraft (m/w/d), in der Krankenpflege, in der Krankenhausabrechnung, in der ambulanten Abrechnung oder durch eine vergleichbare Tätigkeit (wünschenswert)