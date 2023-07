Teamleitung DRG-Fallmanagement (w/m/d) Klinikum Fürth

Das Klinikum Fürth sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung DRG-Fallmanagement (w/m/d) (Stellenanzeige).

Klinikum Fürth

Teamleitung DRG-Fallmanagement

BY

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-VKA

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Eigenverantwortliche operative Leitung und Organisation des dazugehörigen Teams (operatives Medizincontrolling)

Ausbau und strukturelle Weiterentwicklung des operativen Medizincontrollings sowie deren fallbegleitende Arbeitsabläufe

Liquiditätssicherung mittels Sicherstellung der zeitnahen Fallfreigaben und Abrechnung

Analyse und Berichterstattung zur Kodier- und Abrechnungsqualität

Bewertung klinikspezifischer Veränderungen von neuen Katalogen (ICD, OPS), Erkennen der jeweiligen Auswirkungen auf die klinische Arbeit sowie die dementsprechende Anpassung der Dokumentation und Kodierung

Überwachung, Sicherstellung und Weiterentwicklung der Kodier- und Dokumentationsqualität auch in Hinblick auf gesetzliche Anpassungen und gesundheitspolitischen Veränderungen

Beratung und Schulung des medizinischen Personals in den Bereichen der medizinischen Dokumentation und Kodierung

Analyse und Weiterentwicklung der Prozesse der medizinischen Leistungssteuerung und -erbringung

Regelmäßiger Austausch mit der Teamleitung des Reklamationsmanagement und dementsprechend das Erkennen der Auswirkungen auf die Fallbegleitung und -steuerung, der klinischen Arbeit und ggf. Anpassungen der Dokumentation und Kodierung

Beratung und Unterstützung der Abteilungsleitung sowie Kommunikation mit allen klinischen Berufsgruppen sowie externen Verhandlungspartnern

Unterstützung der Abteilungsleitung bei Strukturprüfungen und Qualitätskontrollen

Mitwirkung an der Bearbeitung und Umsetzung von Konzepten, Projekten und Sonderthemen aus den Bereichen des operativen Medizincontrollings