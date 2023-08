Jahresbericht 2017 2018 der Prüfungskommission und der Überwachungskommission f. Transplantationen

Jahresbericht 2017/2018 der Prüfungskommission und der Überwachungskommission zur Prüfung der Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren- und Pankreastransplantationsprogramme (Bundesärztekammer, PDF, 2,9 MB).

Die für die Prüfung der Transplantationszentren in Deutschland zuständigen Kontrollgremien von Bundesärztekammer, Deutscher Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband haben bei der Vorstellung ihres Jahresberichtes 2017/2018 eine positive Bilanz ihrer Arbeit

gezogen. "In den Transplantationszentren hat in den vergangenen Jahren ein wahrer Struktur- und Kulturwandel stattgefunden", sagte der Vorsitzende der Überwachungskommission, Prof. Dr. med. habil. Dr. h. c. Hans Lippert. Ursächlich für diese positive Entwicklung

sei nicht nur, dass jedes Zentrum bei Richtlinienverstößen mit Aufdeckung und gegebenenfalls dienstrechtlichen und/oder strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müsse.

Vielmehr trügen die bundesweiten Prüfungen auch zur Fehlerprävention bei.

"Mitunter kommt es aus bloßer Unkenntnis oder aufgrund von Missverständnissen

zu ungewollten Richtlinienverstößen. Deshalb ist es uns so wichtig, im

ständigen Dialog mit den Transplantationszentren zu bleiben, Hilfestellung zu

leisten und gemeinsam mit den Transplantationszentren, den Landesministerien

und den Landesärztekammern eine offene Fehlerkultur zu fördern", so Lippert.

Um dem Auftrag des Gesetzgebers und dem besonderen Informationsinteresse der

Öffentlichkeit zu entsprechen, veröffentlichen die Prüfungskommission und die

Überwachungskommission unterjährig sämtliche Stellungnahmen zu bisherigen

Prüfungen in anonymisierter Form auf der Internetseite der Bundesärztekammer

und fassen ihre Ergebnisse einmal im Jahr in ihrem Jahresbericht zusammen.

Danach halten sich die meisten Kliniken in Deutschland an die Richtlinien der

Bundesärztekammer für die Organvergabe. So stellten Prüfungskommission und

Überwachungskommission im Bereich der Nieren-, Pankreas- und kombinierten

Nieren-Pankreastransplantation keine Auffälligkeiten fest. „Das bestätigt

einmal mehr die positiven Eindrücke, die wir in den letzten sechs Jahren

gewinnen konnten“, sagte die Vorsitzende der Prüfungskommission, Anne-Gret

Rinder, Vorsitzende Richterin am Kammergericht i. R.. Auch im Bereich der

Herz-, Lungen- und Lebertransplantationen wurde weit überwiegend ordnungsgemäß

und korrekt gearbeitet. „Hier kam es lediglich in einzelnen Zentren zu Fehlern,

die allerdings keine systematische Vorgehensweise erkennen ließen“, berichtete

Rinder. Hingegen stellten die Experten bei den Prüfungen des

Herztransplantationsprogramms am Universitätsklinikum Köln-Lindenthal und des

Lebertransplantationsprogramms am Universitätsklinikum Frankfurt/Main

systematische Unregelmäßigkeiten fest. Hierüber informierten die Kommissionen

neben den Ärztlichen Direktoren und den Landesärztekammern die zuständigen

Landesbehörden und die Staatsanwaltschaften.

Rinder stellte außerdem die Kompetenzen der Prüfungs- und der

Überwachungskommission in Abgrenzung zu den Kompetenzen und Befugnissen der

Staatsanwaltschaften dar. Der gesetzliche Auftrag der Kommissionen beschränke

sich auf die Feststellung von Verstößen gegen das Transplantationsgesetz und

einschlägige untergesetzliche Regelungen, wie die Richtlinien der

Bundesärztekammer. Prüfgegenstand sei die ordnungsgemäße Durchführung und

Dokumentation der in diesem Zusammenhang von den Transplantationszentren zu

treffenden Maßnahmen, insbesondere die korrekte Meldung zutreffender Daten an

Eurotransplant, nicht aber die Überprüfung der ärztlichen Indikationsstellung

als solche. Nach der Weiterleitung festgestellter Unregelmäßigkeiten an die

zuständigen Behörden der Länder entschieden dann diese über weitere Schritte in

eigener Zuständigkeit und Prüfungskompetenz.

Prof. Dr. jur. Hans Lilie, Vorsitzender der Ständigen Kommission

Organtransplantation, wies darauf hin, dass die Erkenntnisse aus der Arbeit der

Prüfungs- und der Überwachungskommission kontinuierlich in die

Richtlinienarbeit der Bundesärztekammer einfließen. „Wir lernen also aus der

Praxis für die Praxis“, betonte Lilie und hob in diesem Zusammenhang die

konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für

Gesundheit (BMG) hervor. „Durch die Genehmigung des BMG erhalten unsere

Richtlinien ein juristisches Gütesiegel. Die Richtlinien der Bundesärztekammer

sind damit eine verbindliche Grundlage für die Vielzahl der tagtäglich in den

Transplantationszentren zu treffenden Entscheidungen.“

Prof. Dr. jur. Ruth Rissing-van Saan, Leiterin der Vertrauensstelle

Transplantationsmedizin, gab einen Überblick über die Arbeit der

Vertrauensstelle. Deren Aufgabe ist es, auf vertraulicher Basis Hinweise auf

Auffälligkeiten im Bereich der Organspende und der Organtransplantation

entgegenzunehmen und in Kooperation mit der Prüfungskommission und der

Überwachungskommission zu klären. „Im vergangenen Jahr sind insgesamt 40

Eingaben bei der Vertrauensstelle eingegangen“, berichtete Rissing-van Saan.

Neben anonymen Anfragen sei die Vertrauensstelle auch von Beschäftigten in

Transplantationszentren sowie von anderen in das Transplantationsgeschehen

eingebundenen Stellen kontaktiert worden. Es seien insbesondere die

Lebendorganspende betreffende Fragestellungen, wie etwa die Zulässigkeit von

Cross-over-Lebendspenden, sowie Anfragen zur Wartelistenführung und

Verteilungsgerechtigkeit bei postmortalen Organspenden eingegangen. Weiterhin

gingen Fragen zur medizinischen Versorgung von Asylbewerbern ein sowie zur

Zulässigkeit von Anschlussbehandlungen und zur Übernahme der Kosten bei

Transplantationen im Ausland.

Weitere Informationen unter: www.bundesaerztekammer.de/pkpruefergebnisse2018

Quelle: Bundesärztekammer, 06.12.2018