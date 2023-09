Universitätsmedizin Rostock legt Jahresabschluss 2019 mit Defizit i.H.v. 28 Mio. Euro vor (Pressemitteilung).

Aufsichtsrat entlastet einstimmig den Vorstand der UMR. Das Jahr 2019 brachte für die Universitätsmedizin Rostock (UMR) nach mehr als zehn Jahren schwarzer Zahlen die Prognose eines negativen Jahresergebnisses von bis zu 32 Millionen Euro. Die Ende 2019 eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen konnten das Defizit in der

Krankenversorgung letztlich auf 30,1 Millionen Euro begrenzen. Insgesamt wird ein negatives Jahresergebnis von 28,3 Millionen Euro

ausgewiesen. Die beschlossene Sanierungsstrategie soll die UMR so schnell wie

möglich wieder zu einem ausgeglichenen wirtschaftlichen Ergebnis führen.

Der strukturierte, auf mehrere Jahre angelegte Sanierungsprozess erstreckt sich

auf sämtliche Bereiche der Unimedizin Rostock sowie die Tochterunternehmen und

Medizinischen Versorgungszentren.

„Für 2020 haben wir uns gemeinsam mit dem Aufsichtsrat vorgenommen, das Defizit

deutlich zu reduzieren und sind zuversichtlich, dieses Ziel mit einer großen

Kraftanstrengung trotz Corona zu erreichen“, ergänzt Harald Jeguschke,

Kaufmännischer Vorstand der UMR.

„Ein Anfang ist gemacht, jedoch hat die Corona-Pandemie den Sanierungsprozess,

insbesondere in den klinischen Bereichen, verzögert. In dieser besonderen

Situation haben Patientensicherheit und Krankenversorgung für uns trotzdem

absoluten Vorrang“, so Prof. Dr. Christian Schmidt, Ärztlicher Vorstand der

UMR.

„Der Aufsichtsrat hat heute den Vorstand der UMR für das Geschäftsjahr 2019

einstimmig entlastet und sich bei allen Mitarbeitern der Unimedizin für die

hervorragende Arbeit in der Corona-Krise bedankt. Das Jahresergebnis ist besser

ausgefallen als befürchtet, kann jedoch nicht zufriedenstellen. Der

Aufsichtsrat ist überzeugt, dass dem Team der Unimedizin Rostock durch hohe

Einsatzbereitschaft und kollegiales Miteinander die Wende gelingen kann“, so

Aufsichtsratsvorsitzender Mathias Brodkorb.

Quelle: Pressemitteilung, 05.06.2020